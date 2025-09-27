আলোয় ঝলমলে পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজার উৎসবে মাতোয়ারা দোহার, নবাবগঞ্জ ও কেরানীগঞ্জ

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ ও কেরানীগঞ্জের প্রতিটি পূজামণ্ডপ সেজে উঠেছে নতুন রূপে। উৎসব শুরুর কয়েক দিন আগে থেকেই চারিদিকে আনন্দের রেশ ছড়িয়ে পড়েছে।
পূজার মূল আকর্ষণ হলো দেবী দুর্গার প্রতিমা। স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা অত্যন্ত যত্ন ও শৈল্পিক দক্ষতার সাথে প্রতিমা তৈরি করেছেন। দেবীর কাঠামো থেকে শুরু করে চোখ আঁকা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে শিল্পীর হাতের নিপুণ ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন পূজামণ্ডপে প্রতিমাগুলোকে আকর্ষণীয় গয়না, শাড়ি এবং বাহারি আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে, যা দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন।
এসব পূজামণ্ডপ যেন এক একটি শিল্পকর্ম। প্রতিটি মণ্ডপকে বিভিন্ন থিম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে; কোথাও প্রাচীন মন্দিরের আদলে, আবার কোথাও আধুনিক নকশার ছাপ দেখা যায়। রাতে চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা পুরো এলাকাকে আলোকিত করে উৎসবের আমেজকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। পূজা চলাকালীন সময়ে স্থানীয় পূজামণ্ডপগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পালাগান, লোকনৃত্য, নাটক এবং গান। ছোট ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন ধরনের নৃত্য ও অভিনয়ে অংশ নেয়, যা উৎসবে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ এবং উৎসবে অংশগ্রহণ করছে।
