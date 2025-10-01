রাজশাহী

চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে নওগাঁয় মানববন্ধন

চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে নওগাঁয় মানববন্ধন

চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়ায় এখন টেলিভিশনের ব্যুরো প্রধান হোসাইন জিয়াদ ও চিত্র সাংবাদিক পারভেজ রহমান এর ওপর সন্ত্রাসি হামলার প্রতিবাদ ও আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবীতে নওগাঁ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় নওগাঁয় কর্মরত গণমাধ্যম কর্মীদের আয়োজনে শহরের মুক্তির মোড় শহীদ মিনারের পাশে ঘন্টাব্যাপী এ কর্মসূচী পালিত হয়।

মানববন্ধনে সাপ্তাহিক প্রজন্মের আলোর সম্পাদক আব্দুর রহমান রিজভী’র সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন- সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) জেলা সভাপতি ও বিজয় টিভির জেলা প্রতিনিধি মোফাজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ও ডিবিসি’ জেলা প্রতিনিধি একে সাজু, ইনডিপেনডেন্ট টিভির জেলা প্রতিনিধি সাদেকুল ইসলাম, সকালের সময় এর প্রতিনিধি মাহমুদুন নবী বেলাল, জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও বাংলা টিভির জেলা প্রতিনিধি আশরাফুল নয়ন, সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক বাংলার জেলা প্রতিনিধি সবুজ হোসেন , দপ্তর সম্পাদক মাহাবুল আলম মারুফ ও এখন টিভির জেলা প্রতিনিধি আব্বাস আলী সহ অন্যরা।

মানববন্ধনে জেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সাপ্তাহিক প্রজন্মের আলোর সম্পাদক আব্দুর রহমান রিজভী বলেন- সমাজের রন্ধে রন্ধে দূর্নীতি। এসব দূর্নীতি যখন সামনে নিয়ে আসা হয় তখনই সাংবাদিকের ওপর মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয় এবং হামলা চালানো হয়। সঠিক বিচার না হওয়ায় অপরাধীরা বার বার হামলা করে পার পেয়ে যায়। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এক সময় ভঙ্গুর হয়ে যাবে।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

মান্দায় দুর্গাপূজায় কৃষকের বিশেষ সম্মাননা, এনসিপির ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

মান্দায় দুর্গাপূজায় কৃষকের বিশেষ সম্মান...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
আলোয় ঝলমলে পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজার উৎসবে মাতোয়ারা দোহার, নবাবগঞ্জ ও কেরানীগঞ্জ

আলোয় ঝলমলে পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজার উৎসবে...

  • ঢাকা
  • 1 week ago
জামায়াতের ৫-দফা দাবিতে মুন্সীগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জামায়াতের ৫-দফা দাবিতে মুন্সীগঞ্জে বিক্ষ...

  • ঢাকা
  • 2 weeks ago
নওগাঁর মান্দায় রাস্তার পাশ থেকে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার

নওগাঁর মান্দায় রাস্তার পাশ থেকে এক নারীর...

  • রাজশাহী
  • 2 weeks ago
কুমিল্লা বারের আয়োজনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনাসভা

কুমিল্লা বারের আয়োজনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ...

  • চট্টগ্রাম
  • 2 weeks ago
সীমান্তে বিএসএফের পুশইনকৃত ১৬ বাংলাদেশীকে উদ্ধার করলো বিজিবি

সীমান্তে বিএসএফের পুশইনকৃত ১৬ বাংলাদেশীক...

  • রাজশাহী
  • 3 weeks ago
রাজশাহীতে অসহায় মানুষের পাশে ‘ভলেন্টিয়ার অফ রাজশাহী’

রাজশাহীতে অসহায় মানুষের পাশে ‘ভলেন্টিয়া...

  • রাজশাহী
  • 3 weeks ago
নওগাঁয় পুকুরের পানিতে ডুবে সহোদর দুই ভাইয়ের মৃত্যু

নওগাঁয় পুকুরের পানিতে ডুবে সহোদর দুই ভা...

  • রাজশাহী
  • 3 weeks ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT