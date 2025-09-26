মান্দায় দুর্গাপূজায় কৃষকের বিশেষ সম্মাননা, এনসিপির ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

দেশের কৃষি অর্থনীতিতে কৃষকের নিরলস ত্যাগ ও অবদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে নওগাঁর মান্দা উপজেলায় এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিসি)।
আজ বুধবার (০১ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার ঐতিহ্যবাহী সতীহাট মন্দির প্রাঙ্গণে এই বিশেষ সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সফল কৃষক শুকুমার মহন্ত কে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা উপহার তুলে দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে করেন সসভাপতিত্ব করেন, নওগাঁ জেলার এনসিপি সদস্য ও মান্দা উপজেলার প্রধান সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল হামিদ।
মান্দার এনসিপি সংগঠক মো. সেলিম হোসেনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক ও নওগাঁ জেলার মুখ্য সমন্বয়কারী মনিরা শারমিন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আজ আমরা যে দুর্গাপূজার উৎসবে মেতে উঠেছি, এই উৎসবের অন্যতম ভিত্তি হলো আমাদের দেশের খাদ্য নিরাপত্তা। আর এই খাদ্য নিরাপত্তার মূল কারিগর হলেন আমাদের কৃষক ভাইয়েরা। হাড়ভাঙা পরিশ্রম, প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম এবং দিনের পর দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা আমাদের জন্য সোনার ফসল ফলান।
তিনি আরও বলেন, আমাদের দল বিশ্বাস করে, কৃষকরাই জাতির মেরুদণ্ড। অথচ প্রায়শই দেখা যায়, তাদের অবদান যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয় না। তাদের ত্যাগ ও সংগ্রামকে সম্মান জানানোর জন্যই আমরা পূজার এই পবিত্র সময়ে এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। দুর্গাপূজা শুধু দেবী আরাধনার উৎসব নয়, এটি শক্তির উৎসব, এটি সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উৎসব।
এসময় এনসিপির এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য দেন সতীহাট মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি বিশ্বনাথ মাস্টার । তিনি বলেন, পূজার এই শুভক্ষণে অন্নদাতাদের সম্মান জানানো এক মহৎ কাজ। মন্দির প্রাঙ্গণে এমন একটি সামাজিক ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন আমাদের সবার জন্য আনন্দের। অন্যান্য অতিথি যারা উপস্থিত ছিলেন, নওগাঁ জেলার এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সমন্বয়কারী দিপু খন্দকার, মান্দা উপজেলা
এনসিপির সংগঠক ও জুলাই রাজ-কারাবন্দী মো. রাজু প্রমুখ। কৃষকদের অধিকার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে সম্মান জানাতে এনসিপির এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় সাধারণ মানুষ।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন