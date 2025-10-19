নওগাঁয় ডাব চুরি করতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলায় ডাব চুরি করতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার দিবাগত রাতে ভান্ডারপুর বাজার সংলগ্ন আক্কেলপুর গ্রামের মধ্যে পাড়া (মন্ডল পাড়া) গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম আসলাম আলী (মধু) তিনি একই উপজেলার উত্তর পারিচা গ্রামের বাসিন্দা মোনায়েম হোসেন ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, রবিবার সকালে আক্কেলপুর মধ্যেপাড়া গ্রামের একটি ডাব গাছের নিচে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে এলাকাবাসী বদলগাছী থানায় খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শনিবার দিবাগত রাতে ডাব চুরি করতে গাছে উঠার সময় পা পিছলে নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
বদলগাছী থানা পুলিশ জানান, ঘটনার পর মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
