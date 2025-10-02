রাজশাহী

নওগাঁর মান্দায় এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

নওগাঁর মান্দায় এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

নওগাঁর মান্দায় তফিজ উদ্দিন মণ্ডল (৭২) নামের এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মান্দা থানায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। নিহত তফির উদ্দিন মণ্ডল উপজেলা কাঁশোপাড়া ইউনিয়নের জাফরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা। দ্বিতীয় স্ত্রী জাহানারা বিবির (৫৫) বাসায় দরজার সামনে তার মরদেহ পাওয়া যায়। প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের অভিযোগ, বাবা তফিজ মণ্ডলের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, এর পেছনে রহস্য রয়েছে।

স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা সূত্রে জানা গেছে, অন্তত ৭ বছর আগে তফিজ উদ্দিন মণ্ডল একই গ্রামের বাসিন্দা স্বামী পরিত্যক্তা জাহানারা বিবিকে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ৫ বছর আগে প্রথম স্ত্রী জায়েদা বিবি মারা গেলে দ্বিতীয় স্ত্রীর বাড়িতেই বসবাস করতেন তিনি। আজ বুধবার দুপুরে বসতবাড়ির দরজার সামনে তার মরদেহ পাওয়া যায়।

নিহতের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বাবা তফিজ মণ্ডল শ্বাসকষ্ট ও প্রস্রাবের সমস্যায় ভুগছিলেন। গত পরশু সোমবার তাকে রাজশাহীতে নিয়ে ডাক্তার দেখানো হয়েছে। এরপর থেকে সৎমা জাহানারা বিবির বাড়িতেই ছিলেন। আজ বুধবার দুপুরে তার মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারি।

ছেলে জাহাঙ্গীর আলম অভিযোগ করে বলেন, আজ সকাল থেকেই বাবার সঙ্গে সৎমায়ের ঝামেলা চলছিল। বাবার মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছি না। তার মৃত্যুর পেছনে সৎমায়ের কোনো হাত থাকতে পারে। নিহতের দ্বিতীয় স্ত্রী জাহানারা বিবি বলেন, পারিবারিক বিষয় নিয়ে সকাল থেকেই দুজনের মধ্যে ঝগড়া চলছিল। বেলা ১২টার দিকে স্বামী তফিজ মণ্ডল রাগান্বিত হয়ে বাড়ির সামনে থাকা বাঁশের বেড়া ভাঙতে থাকে। এক পর্যায়ে দরজায় লাথি মারতে গিয়ে তিনি পড়ে যান। এর কিছু পরেই তার মৃত্যু হয়।

এ প্রসঙ্গে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু রায়হান বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তফিজ মণ্ডলের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত তার মৃত্যুর সঠিক কারণ বলা যাচ্ছে না।

