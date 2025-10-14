অনলাইন

মাতৃত্বকালীন ভাতা: অনলাইনে আবেদন পদ্ধতি ও শর্তাবলি

দরিদ্র ও অসহায় মায়েদের জন্য গর্ভাবস্থা ও শিশুর লালনপালনে সহায়তা হিসেবে ২০১১ সাল থেকে মাতৃত্বকালীন ভাতা চালু করেছে সরকার। এ ভাতা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প, যা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পাওয়া যায়।

কীভাবে আবেদন করবেন?

মাতৃত্বকালীন ভাতা পেতে আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র, গর্ভাবস্থার মেডিকেল রিপোর্ট, ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্যসহ নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে অনলাইনে বা ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা কাউন্সিলরের অফিসে জমা দিতে হবে। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা যাচাই ও অনুমোদন করলে ভাতা প্রদান করা হয়।

অনলাইন আবেদন করা যায় এই লিংকে http://103.48.16.6:8080/LM-MIS/applicant/onlineRegistration। এখানে আবেদনকারীর ব্যক্তিগত, ঠিকানা, আয় ও সন্তানসংক্রান্ত তথ্য দিতে হবে। পাশাপাশি ছবি ও স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে। আবেদন গ্রহণের সময়সীমা প্রতি মাসের ১ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত।

কত টাকা পাওয়া যায়?

প্রতি মাসে ৮০০ টাকা হারে ছয় মাস অন্তর এককালীন ৪,৮০০ টাকা দেওয়া হয়। একজন সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৪ মাসে মোট ১৯,২০০ টাকা এবং দুই সন্তানের ক্ষেত্রে ৩৬ মাসে সর্বোচ্চ ২৮,৮০০ টাকা পাওয়া যায়।

শর্তাবলি

আবেদনকারীর বয়স ২০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। প্রথম বা দ্বিতীয় গর্ভধারণের সময় আবেদন করতে হবে। মাসিক আয় ১,৫০০–২,০০০ টাকার মধ্যে বা কম হতে হবে। কৃষিজমি বা পুকুর থাকলে আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। জুলাই মাসে ভাতাভোগী নির্বাচন করা হয়, এ সময় অন্তত পাঁচ মাসের গর্ভবতী হতে হবে।

সতর্কবার্তা

প্রতারক চক্রের হাত থেকে বাঁচতে আবেদন অবশ্যই সরকারি নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় করতে হবে। ভাতা কেবল দরিদ্র, অসহায় ও যোগ্য মায়েদের জন্য নির্ধারিত।

