মান্দায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আগাছা পরিষ্কার কার্যক্রম উদ্বোধন

“মানব সেবায় আমরা সব সময়” স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে প্রসাদপুর মেডিকেল মোড় থেকে ফতেপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তার পাশের আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আখতার জাহান সাথী। প্রথম দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির প্রধান সংগঠক সাংবাদিক আমজাদ হোসেন, সহযোগী সংগঠক সাংবাদিক রায়হান আলী, পরিচালনায় ছিলেন সাংবাদিক মিজানুর রহমান মিজান এবং সংগঠনের অন্যতম সদস্য সাংবাদিক সোহেল রানা।
এ সময় সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের প্রধান সংগঠক আমজাদ হোসেন জানান, “আমাদের সংগঠন সবসময় অসহায় ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। জরুরি প্রয়োজনে রক্তের ব্যবস্থা, অসহায় ও এতিম রোগীদের সহায়তা, বাল্যবিবাহ ও ইভটিজিং প্রতিরোধ, রাস্তার দুই পাশ থেকে আবর্জনা অপসারণ এবং জরাজীর্ণ রাস্তা মেরামতসহ উন্নয়নমূলক কাজ করা আমাদের উদ্দেশ্য।”
এ সময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত থেকে সংগঠনের এ মানবিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।
