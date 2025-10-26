নওগাঁর মান্দায় তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর সাথে ডাঃ টিপুর মতবিনিময়

নওগাঁর মান্দায় তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন বিএনপির মনোনীত এমপি প্রার্থী ডা. ইকরামুল বারী টিপু।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে প্রসাদপুর বাজারস্থ তাঁর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নওগাঁ আঞ্চলিক অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আব্দুল মালেক, উপজেলা শ্রমিকদলের সভাপতি মোজাম্মেল হক মুকুল, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক ওবাইদুল হক, পানিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল কাইয়ুম বিএনপিসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. ইকরামুল বারী টিপু বলেন, ‘তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীও এই দেশের নাগরিক। তাদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। ইনশাআল্লাহ, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এই জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।”
নির্বাচনী প্রচারণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আয়োজিত এ সভায় তৃতীয় লিঙ্গের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে তাদের মতামত ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন