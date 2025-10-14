অনলাইন প্রতারণা ও ভুয়া Camera Bazar পেজ সম্পর্কে সতর্কতা

সতর্কবার্তা: “Camera Bazar” নামে ভুয়া ফেসবুক পেজের মাধ্যমে অনলাইন প্রতারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে
অনলাইনে প্রতারণার ক্রমবর্ধমান হুমকি
বর্তমানে অনলাইন শপিং এবং ডিজিটাল লেনদেন ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। কিন্তু এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতারণার ঘটনা। প্রতারকরা ভুয়া ফেসবুক পেজ, প্রোফাইল বা ওয়েবসাইট ব্যবহার করে নামী দোকানের পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। সাম্প্রতিককালে “Camera Bazar” নামে একটি সন্দেহজনক ফেসবুক প্রোফাইল এবং কয়েকটি ফোন নম্বর ব্যবহার করে হাজার হাজার গ্রাহকের সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগ উঠেছে।
অনলাইন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তারা গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন প্রোডাক্টের দাম অনুযায়ী টাকা নেওয়ার পর পণ্য পাঠায় না। প্রতিটি লেনদেনে তারা ৩১০ টাকা থেকে শুরু করে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত গ্রহণ করছে। প্রতারণার এই ধরণটি কার্যত একটি সংগঠিত প্রতারণা চক্র হিসেবে ধরা হচ্ছে।
প্রতারকের তথ্য
ফেসবুক প্রোফাইল: https://www.facebook.com/profile.php?id=61581400014523
প্রতারকের ফোন নম্বর: 01865533284, 01839576133, 01603261516
এই নাম্বারগুলো ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন অনলাইন গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। অভিযোগ রয়েছে—অর্ডার নেওয়ার পর পণ্য পাঠানো হয়নি, টাকা নেওয়ার পর যোগাযোগ বন্ধ করা হয়েছে, বা ভুয়া ট্র্যাকিং লিঙ্ক পাঠানো হয়েছে।
প্রতারণার ধরন
প্রতারকরা ভুয়া ফেসবুক পেজ/প্রোফাইল তৈরি করে এবং নামী দোকানের পরিচয় ব্যবহার করে গ্রাহকদের বিশ্বাস অর্জন করে।
প্রতিটি গ্রাহকের কাছ থেকে প্রোডাক্টের দাম অনুযায়ী ৩১০ টাকা থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে।
পেমেন্ট নেওয়ার পর পণ্য কখনো পাঠানো হয়নি, এবং গ্রাহকরা অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে।
ভুয়া ট্র্যাকিং লিঙ্ক ও নকল ডেলিভারি তথ্য ব্যবহার করে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।
প্রতারণার কৌশল
ভুয়া ফেসবুক পেজ বা প্রোফাইল তৈরি করে নামী দোকানের পরিচয় ব্যবহার।
“অর্ডার কনফার্ম করুন”, “পেমেন্ট পাঠান”, বা “OTP দিন” এই ধরনের বার্তা পাঠানো।
টাকা নেওয়ার পর গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করা।
ভুয়া ট্র্যাকিং লিঙ্ক বা ডেলিভারি তথ্য প্রদান করে বিভ্রান্ত করা।
সাধারণ জনগণের জন্য সতর্কতা
অচেনা পেজে কোনো টাকা পাঠানোর আগে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা ভেরিফাইড পেজ যাচাই করুন।
OTP, পাসওয়ার্ড বা ব্যাংক তথ্য কখনোই শেয়ার করবেন না।
Truecaller বা Google সার্চের মাধ্যমে ফোন নম্বর যাচাই করুন।
সন্দেহজনক আচরণ বা প্রতারণার শিকার হলে সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ করুন।
অনলাইন লেনদেনে সর্বদা সতর্ক এবং যাচাইবুদ্ধিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
লক্ষ্য রাখার বিষয়
“Camera Bazar” নামে একাধিক ভুয়া পেজ ফেসবুক ও অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় রয়েছে। তারা গ্রাহকদের প্রোডাক্টের দাম অনুযায়ী টাকা নিয়ে, কিন্তু পণ্য না পাঠিয়ে প্রতারণা করছে। এই ধরনের প্রতারণা একটি সুসংগঠিত চক্রের অংশ এবং হাজার হাজার মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে।
🏛️ প্রশাসনের প্রতি আবেদন
আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—
এই ধরনের ভুয়া অনলাইন পেজ, ফোন নম্বর ও প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।
সাধারণ মানুষ প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের অর্থ প্রতারণার শিকার হচ্ছে, তাই এসব পেজ দ্রুত শনাক্ত ও বন্ধ করা এখন সময়ের দাবি।
প্রশাসন চাইলে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রতারকদের বিরুদ্ধে মামলা চালাতে পারেন।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন