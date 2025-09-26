নওগাঁয় সেনাবাহিনীর অভিযানে ৩ মাদক কারবারি আটক

নওগাঁয় যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৬৭১০টি ভারতীয় ট্যাপেন্ডা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।
বুধবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহাদেবপুর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে ট্যাবলেটসহ তিনজন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়।
আটকরা হলেন- নওগাঁ সদর উপজেলার পার নওগাঁ গ্রামের কাজল কুমার, শৈইলগাছি গ্রামের কালাম সাকিদার ও বলির ঘাট উত্তর পাড়া গ্রামের রিমন মিয়া।
নওগাঁ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি নুরে আলম সিদ্দিকী বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৬৭১০টি ভারতীয় ট্যাপেন্ডা ট্যাবলেটসহ তাদের আটক করা হয়। এরপর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
