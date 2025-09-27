নওগাঁর মান্দা পাখি বেগম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় পাখি বেগম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রধান আসামি তাইজুল ইসলামকে (২৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
র্যাবের সহায়তায় শুক্রবার রাতে রাজশাহী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার তাইজুল ইসলাম মান্দা উপজেলার পরানপুর মৎস্যজীবী পাড়ার বাসিন্দা ও জিয়ারুল ইসলামের ছেলে।
আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) তাকে নওগাঁ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মান্দা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ফজলুর রহমান জানান, হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনে গ্রেপ্তারকৃত আসামির সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে তাকে আদালতে হাজির করা হয়েছে। তবে আদালত এখনো রিমান্ড শুনানির দিন নির্ধারণ করেনি।
মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু রায়হান বলেন, ‘পাখি বেগম হত্যা মামলার প্রধান আসামি তাইজুলকে র্যাবের সহায়তায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। মামলার অন্য আসামিদেরও গ্রেপ্তার চেষ্টা চলছে।’
প্রসঙ্গত, গত ২৫ সেপ্টেম্বর সকালে মান্দা উপজেলার হলুদঘর পশ্চিমপাড়া এলাকার রাস্তার পাশ থেকে পাখি বেগমের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ওইদিন নিহতের মা পারুল বিবি বাদী হয়ে তাইজুল ইসলামসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মান্দা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।
