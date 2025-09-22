মান্দায় দুই ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে কবিরাজ গ্রেপ্তার

নওগাঁর মান্দায় দুই শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে সাভার আলী কবিরাজ (৫৫) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ সেপ্টেম্বর একটি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীর পেট ব্যথার কারণে তার এক সহপাঠীকে সঙ্গে নিয়ে সাভার আলীর ভেষজ ওষুধের দোকানে যায়। ছাত্রীকে পেট পরীক্ষার কথা বলে কবিরাজ গোপন কক্ষে নিয়ে কৌশলে ধর্ষণ করে। এ সময় তার সহপাঠীকে বাইরের চেম্বারে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে ‘কী অসুখ হয়েছে, তা বলার কথা বলে’ অন্যজনকেও আধা ঘণ্টার ব্যবধানে ধর্ষণ করে। লোকলজ্জার ভয়ে তারা ঘটনাটি গোপন রাখে। পরে বিষয়টি পরিবারের লোকজনকে জানায়। ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয়রা দোকানে হামলা চালিয়ে কবিরাজকে মারধর করে। খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে কবিরাজকে থানায় নিয়ে যায়।
মান্দা থানার ওসি মনসুর রহমান বলেন, শিশু দুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় দুই শিশুর পরিবার থানায় পৃথক মামলা করেছে। মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কবিরাজকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
