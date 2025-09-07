মান্দায় শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে প্রধান শিক্ষককে পদত্যাগ, গাড়িতে আগুন

নওগাঁর মান্দায় পরানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওয়াহেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে এবং তাদের চাপের কারণে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন প্রধান শিক্ষক। এর আগে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে বিক্ষোভ চলাকালে শিক্ষার্থীরা তার মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং বিকেল ০৩ টার দিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন প্রধান শিক্ষক।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। শিক্ষার্থীরা জানায়, ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেজিস্ট্রেশন এবং পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) তৈরির জন্য তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হলেও সেই কাজগুলো করা হয়নি। একই সঙ্গে বিদ্যালয়ের পুরোনো ভবনের টিন বিক্রি করে সেই টাকাও তিনি ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
শিক্ষার্থীরা জানায়, এর আগে তারা যখন এই বিষয়ে শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলতে যায়, তখন সহকারী শিক্ষকরা তাদের মারধর করেন। এতে শিক্ষার্থীরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা প্রধান শিক্ষকের মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী জুবায়েদ হোসাইন বলেন, স্যার আমাদের কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছেন, কিন্তু কোনো কাজ করেননি। ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও আইডি কার্ডের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। আমরা এই দুর্নীতির জন্য তার পদত্যাগ চাই।
মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর রহমান জানান, পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করা হলেও শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে প্রধান শিক্ষক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওয়াহেদ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্য চালাচ্ছিলেন। তিনি এতে বাধা দেওয়ায় তারা শিক্ষার্থীদের উসকে দিয়ে তার বিরুদ্ধে এসব করিয়েছে। তাকে জোর করে পদত্যাগ করানো হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।
এ বিষয়ে মান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আখতার জাহান সাত্রী বলেন, তিনি ঘটনা সম্পর্কে শুনেছেন এবং বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছেন।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন