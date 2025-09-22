৭৩ পর্যবেক্ষক সংস্থাকে নিবন্ধন দিচ্ছে ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৭৩টি পর্যবেক্ষক সংস্থাকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এসব সংস্থার বিষয়ে কারও কোনো আপত্তি থাকলে নির্বাচন কমিশন সচিব বরাবর আবেদন করা যাবে। এরই মধ্যে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইসি।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ শাখার সহকারী পরিচালক মো. আশাদুল হক এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, ভোটের সময় পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করতে নিবন্ধন পেতে ৩১৮টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে। এর মধ্যে ৭৩ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনযোগ্য বিবেচনায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
আশাদুল হক আরও বলেন, এসব সংস্থার বিষয়ে কারও কোনো আপত্তি থাকলে আগামী ২০ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিব বরাবর আবেদন করা যাবে। এরপর দাবি আপত্তি নিষ্পত্তি করে নিবন্ধন চূড়ান্ত করবে নির্বাচন কমিশন। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রথমবারের মত পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন চালু হয়। এক বছর করে মেয়াদ নির্ধারণ করা হলেও পরে তা পাঁচ বছর করে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। ২০০৮ সালে ১৩৮ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন দেয় তৎকালীন এটিএম শামসুল হুদা কমিশন।
নবম সংসদ নির্বাচনে দেশি ৭৫টি প্রতিষ্ঠান ভোট পর্যবেক্ষণে ছিল। এরপর ২০১১ সালে নিবন্ধন দেওয়া হয় ১২০ সংস্থাকে। এগুলোর নিবন্ধনের মেয়াদ ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে শেষ হওয়ার পর কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ কমিশন তা আরও এক বছর বাড়ায়। দশম জাতীয় সংসদে ভোট পর্যবেক্ষণে ছিল ৩৫টি প্রতিষ্ঠান। ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আবেদন করে ১৯৯ প্রতিষ্ঠান। কে এম নুরুল হুদা কমিশন নিবন্ধন দেয় ১১৯টিকে। তবে ওই সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন ৮১টি দেশি পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কাজী হাবিবুল আউয়াল কমিশন ২১০টি আবেদনের মধ্যে প্রাথমিকভাবে বাছাই করেছে ৬৮টি।
