নওগাঁর মান্দায় ট্রান্সমিটার চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক ব্যক্তির মৃত্যু

নওগাঁর মান্দা উপজেলার কসব ইউনিয়নে বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে ট্রান্সমিটার চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) ভোরে উপজেলার কসব ইউনিয়নের একটি ফসলি মাঠের মধ্য থেকে ওই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয় । স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তি কসব ইউনিয়নের নির্জন এলাকার একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে উঠে ট্রান্সমিটারের যন্ত্রাংশ ও তামার তার চুরির চেষ্টা করছিলেন ।
এসময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি খুঁটি থেকে নিচে পড়ে যান এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় । সকালে স্থানীয় কৃষকরা মাঠে কাজ করতে যাওয়ার সময় খুঁটির নিচে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মরদেহের পাশেই ট্রান্সমিটার খোলার সরঞ্জাম এবং কিছু বিচ্ছিন্ন যন্ত্রাংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল । মান্দা থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ।
প্রাথমিক সুরতহাল শেষে পুলিশ জানায়, নিহতের শরীরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার চিহ্ন রয়েছে। চুরির উদ্দেশ্যেই তিনি খুঁটিতে উঠেছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে । মান্দা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মাসুদ রানা জানান, "আমরা খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করেছি। নিহতের সঠিক পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে । মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে ।
এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।" স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এলাকায় ইদানীং ট্রান্সমিটার চুরির উপদ্রব বেড়ে গেছে। এতে শুধু সেচ কাজ ব্যাহত হচ্ছে না, বরং এমন প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। এবং তারা এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন