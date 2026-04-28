গোমস্তাপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে রং মিস্ত্রীর মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে মেহেদী হাসান রাজ (২৩) নামে এক রংমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) দুপুরে রহনপুর বড় বাজারে একটি বাড়ি রং করার সময় এ ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তি রহনপুর পৌর এলাকার গম্বুজপাড়া মহল্লার কুড়ান আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে রহনপুর বড়বাজার বীরমুক্তিযোদ্ধা আকতার আলী কচি খানের বাড়িতে দেওয়াল রংয়ের কাজ করছিল । দুপুরে ২টার দিকে রং করার সময় নেসকো কোম্পানির ৩৩ কেভি সংযোগ লাইনের তারে হাত লেগে বিদ্যুতায়িত হন তিনি। পরে স্থানীয়রা সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে রহনপুরস্থ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।
গোমস্তাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নূরে আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তার মৃতদেহের প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। কোন অভিযোগ না থাকায় মেহেদী হাসানের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় গোমস্তাপুর থানায় (অপমৃত্যু) ইউডি মামলা হবে বলে তিনি জানান।
