রাজশাহী

গোমস্তাপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে রং মিস্ত্রীর মৃত্যু

গোমস্তাপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে রং মিস্ত্রীর মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে মেহেদী হাসান রাজ (২৩) নামে এক রংমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) দুপুরে রহনপুর বড় বাজারে একটি বাড়ি রং করার সময় এ ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তি রহনপুর পৌর এলাকার গম্বুজপাড়া মহল্লার কুড়ান আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে রহনপুর বড়বাজার বীরমুক্তিযোদ্ধা আকতার আলী কচি খানের বাড়িতে দেওয়াল রংয়ের কাজ করছিল । দুপুরে ২টার দিকে রং করার সময় নেসকো কোম্পানির ৩৩ কেভি সংযোগ লাইনের তারে হাত লেগে বিদ্যুতায়িত হন তিনি। পরে স্থানীয়রা সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে রহনপুরস্থ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

গোমস্তাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নূরে আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তার মৃতদেহের প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। কোন অভিযোগ না থাকায় মেহেদী হাসানের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় গোমস্তাপুর থানায় (অপমৃত্যু) ইউডি মামলা হবে বলে তিনি জানান।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

গোমস্তাপুরে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

গোমস্তাপুরে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক...

  • রাজশাহী
  • 1 day ago
মান্দায় ভূমি সেবায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতে গণশুনানি, আংশিক খাজনার প্রস্তাব ইউএনওর

মান্দায় ভূমি সেবায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতে গণশ...

  • রাজশাহী
  • 4 days ago
নওগাঁর মান্দায় ডাসকোর আয়োজনে সুশীল সমাজ সংগঠনের ষান্মাসিক সভা

নওগাঁর মান্দায় ডাসকোর আয়োজনে সুশীল সমাজ...

  • রাজশাহী
  • 5 days ago
গোমস্তাপুরে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের সমাপনি ও পুরস্কার বিতরণ

গোমস্তাপুরে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের সমাপনি...

  • রাজশাহী
  • 5 days ago
নওগাঁর মহাদেবপুরে ডাসকো ফাউন্ডেশনের আয়োজনে সিএসও সদস্যদের ষান্মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর মহাদেবপুরে ডাসকো ফাউন্ডেশনের আয়োজ...

  • রাজশাহী
  • 6 days ago
মহানবী (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তি : গোমস্তাপুরে স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

মহানবী (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তি : গোমস্তাপু...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
নওগাঁর মান্দায় মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নওগাঁর মান্দায় মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
গোমস্তাপুরে আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

গোমস্তাপুরে আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT