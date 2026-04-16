নওগাঁর মান্দায় মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।
শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) উপজেলার বড়পই জাগরণী ক্লাব মাঠে দিনব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। বড়পই জাগরণী ক্লাবের সভাপতি ডি.এম. আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. খোকন আলী মন্ডলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ-৪ (মান্দা) আসনের সংসদ সদস্য ডা. ইকরামুল বারী টিপু। সকাল থেকে শুরু হওয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সী প্রতিযোগীরা অংশ নেন এবং দিনভর নানা ইভেন্টে প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে মুখর হয়ে ওঠে মাঠ। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার পর স্থানীয় ও আমন্ত্রিত শিল্পীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শকদের মুগ্ধ করে।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মান্দা উপজেলার বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. মোখলেছুর রহমান মকে, মান্দা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খোরশেদ আলম, কুসুম্বা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নওফেল আলী মন্ডল, প্রসাদপুর ইউনিয়নের চেয়ারময়ান আব্দুল মতিন, উপজেলা যুবদলের সভাপতি আব্দুল জলিল, সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল হক, ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক খোকন আলী মন্ডল প্রমূখ।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন