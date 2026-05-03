মান্দায় গোবিন্দপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে রহস্যজনক চুরি

নওগাঁর মান্দা উপজেলার প্রসাদপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে রহস্যজনক চুরির ঘটনা ঘটেছে। বুধবার দিবাগত রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটে। এতে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২লাখ ৭৫ হাজার টাকার বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জাম খোয়া যায়।
জানা যায়, গোবিন্দপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের নৈশপ্রহরী সাইফুল ইসলাম। প্রতিদিনের ন্যায় তিনি ঘটনার রাতে দায়িত্ব পালন করছিলেন। রাত দেড়টার দিকে অসুস্থতার কারনে সাইফুল বাড়িতে চলে যান। ওই রাতে তিনি আর প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসেননি। সকালে বিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মী মোফাজ্জল হোসেন এসে দেখেন প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও আইসিটি শ্রেণিকক্ষের দরজার তালা নেই এবং প্রধান শিক্ষকের কক্ষের সিসিটিভি ক্যামেরার এলইডি মনিটর, রিসিভার, আইসিটি শ্রেণিকক্ষের ৬২ ইঞ্চি স্মার্ট মনিটর, কম্পিউটার চুরি হয়ে গেছে।
এবিষয়ে বিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মী মোফাজ্জল হোসেন বলেন, প্রতিদিনের মতো আমি সকাল সাড়ে ৮টায় বিদ্যালয়ে এসে তালা খুলতে গিয়ে দেখি প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের অফিস কক্ষে তালা নেই। বিষয়টি বিদ্যালয়ের অফিস সহায়ক ফিরোজ আহম্মেদ খান ও সহকারী শিক্ষক সেকেন্দার খানের বাড়িতে গিয়ে অবগত করি এবং প্রধান শিক্ষককে মুঠোফোনে জানাতে বলি। পরে বিদ্যালয়ে ফিরে এসে দেখি আইসিটি শ্রেণিকক্ষেরও তালা নেই।
নৈশপ্রহরী সাইফুল ইসলাম জানান, প্রতিদিনের ন্যায় বুধবার রাতেও আমি বিদ্যালয়ে নৈশপ্রহরীর দায়িত্ব পালন করছিলাম। হঠাৎ রাত দেড়টার দিকে মাথা ব্যথা, জ¦র ও শারীরিক অসুস্থ বোধ করায় বাড়িতে চলে যাই এবং ঔষুধ খেয়ে বাড়িতেই অবস্থান করি। পরদিন সকালে প্রধান শিক্ষক বাদেশ আলীর মুঠোফোনের মাধ্যমে চুরির ঘটনা জানতে পারি। এবিষয়ে গোবিন্দপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাদেশ আলী জানান, আমি চুরির ঘটনাটি সকালে বিদ্যালয়ের অফিস সহায়ক ফিরোজ আহম্মেদ খানের মুঠোফোনের মাধ্যমে জানতে পারি। পরে বিদ্যালয়ে এসে দেখি আমার কক্ষের সিসিটিভি ক্যামেরার এলইডি মনিটর, রিসিভার, আইসিটি শ্রেণিকক্ষের ৬২ ইঞ্চি স্মার্ট মনিটর, কম্পিউটার সহ প্রায় ২লাখ ৭৫ হাজার টাকার বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জাম চুরি হয়েছে। এবিষয়ে আমি মান্দা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি এবং মান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবগত করি।
মান্দা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খোরশেদ আলম বলেন, এবিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তাৎক্ষনিক মান্দা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
