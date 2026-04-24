রাজশাহী

গোমস্তাপুরে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের সমাপনি ও পুরস্কার বিতরণ

পুষ্টি বৈষম্যের দিন শেষ, গড়বো স্বনির্ভর বাংলাদেশ, শ্লোগানকে সামনে রেখে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ-২০২৬ এর সমাপনি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টায় গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের হল রুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জাকির মুন্সী। বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ ওয়াসিম আকরাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ইছাহাক আলি, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পঙ্কজ কুমার দাস, সাংবাদিক নাহিদ ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও আবাসিক মেডিকেল অফিসার, নার্স ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত স্কুল পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

মান্দায় ভূমি সেবায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতে গণশুনানি, আংশিক খাজনার প্রস্তাব ইউএনওর

মান্দায় ভূমি সেবায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতে গণশ...

  • রাজশাহী
  • 4 hours ago
নওগাঁর মান্দায় ডাসকোর আয়োজনে সুশীল সমাজ সংগঠনের ষান্মাসিক সভা

নওগাঁর মান্দায় ডাসকোর আয়োজনে সুশীল সমাজ...

  • রাজশাহী
  • 1 day ago
নওগাঁর মহাদেবপুরে ডাসকো ফাউন্ডেশনের আয়োজনে সিএসও সদস্যদের ষান্মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর মহাদেবপুরে ডাসকো ফাউন্ডেশনের আয়োজ...

  • রাজশাহী
  • 1 day ago
মহানবী (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তি : গোমস্তাপুরে স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

মহানবী (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তি : গোমস্তাপু...

  • রাজশাহী
  • 3 days ago
নওগাঁর মান্দায় মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নওগাঁর মান্দায় মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্...

  • রাজশাহী
  • 5 days ago
গোমস্তাপুরে আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

গোমস্তাপুরে আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা...

  • রাজশাহী
  • 6 days ago
নওগাঁ ধামুইরহাট মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতির উপর হামলার তিব্র নিন্দা

নওগাঁ ধামুইরহাট মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়নের...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
গোমস্তাপুরে কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

গোমস্তাপুরে কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও...

  • রাজশাহী
  • 2 weeks ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT