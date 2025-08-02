ঢাকা

গাজীপুরে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুরে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুরে এক সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তায় মসজিদ মার্কেটের সামনে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। ওসি জানান, পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। কী কারণে এ খুনের ঘটনা ঘটেছে তা জানার চেষ্টা চলছে। নিহত সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন (৩৮) দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া থানার ভাটিপাড়া গ্রামের হাসান জামালের ছেলে তিনি। তুহিন পরিবার নিয়ে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় বাস করতেন।

এলাকাবাসী জানায়, ঘটনার সময় একটি চায়ের দোকানে বসে ছিলেন তুহিন। চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ফুটপাত ও দোকানপাট থেকে চাঁদাবাজি নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে লাইভ করেন তিনি। এরপর রাত ৮টার দিকে নিজ ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করে লেখেন—‘যেমন খুশি তেমন রাস্তা পার হওয়ার দৃশ্য। এরপর তুহিন মসজিদ মার্কেটের সামনে একটি চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলেন।

এ সময় হঠাৎ কয়েকজন সন্ত্রাসী তাকে ঘিরে ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে লোকজনের সামনেই কুপিয়ে ও জবাই করে ক্ষতবিক্ষত করে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

দোহারের রাইপাড়া ইউনিয়নে শোকের ছায়া: সাবেক মেম্বার ফিরোজ খানের ইন্তেকাল

দোহারের রাইপাড়া ইউনিয়নে শোকের ছায়া: স...

  • ঢাকা
  • 15 hours ago
শোক সংবাদ

শোক সংবাদ

  • ঢাকা
  • 22 hours ago
আখতার জাহান (লিপি)র প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী

আখতার জাহান (লিপি)র প্রথম মৃত্যু বার্ষি...

  • ঢাকা
  • 2 days ago
জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে দোহারে আনন্দ ও বিজয় উল্লাস

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে দোহারে...

  • ঢাকা
  • 2 days ago
যশোরে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ

যশোরে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে হুইলচেয়ার...

  • খুলনা
  • 2 days ago
মান্দায় ​জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে শহীদ রাসেলের প্রতি ইউএনও’র শ্রদ্ধা

মান্দায় ​জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে শহীদ র...

  • রাজশাহী
  • 2 days ago
ক্যারিয়ার উন্নয়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ক্যারিয়ার উন্নয়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা...

  • ঢাকা
  • 2 days ago
শার্শায় এক পরিবারের ১৫ বিঘা জমি দখল করে নিয়েছে বিএনপির নব্য নেতারা

শার্শায় এক পরিবারের ১৫ বিঘা জমি দখল করে...

  • খুলনা
  • 5 days ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT