জরুরি রোগীবাহী সিএনজি আটকে চাঁদা দাবি, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার সীমান্তবর্তী ১৪ মাইল এলাকায় রোগীবাহী একটি সিএনজি আটকে চাঁদা দাবির অভিযোগে মো. হান্নান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার সকালে নওগাঁ জেলা পুলিশের বিশেষ অভিযানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত হান্নান রাজশাহী জেলার মোহনপুর থানার বড়াইল গ্রামের মৃত ময়েজ উদ্দিনের ছেলে।
আজ দুপুরে নওগাঁ জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম গ্রেপ্তারের তথ্য জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্র জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় একটি সিএনজি করে জরুরি ভিত্তিতে এক গর্ভবতী নারীকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিল। ওই নারীর গর্ভস্থ শিশুর হার্টবিট স্বাভাবিক না থাকায় দ্রুত ভর্তি করানো প্রয়োজন ছিল। তবে পথে কিছু চাঁদাবাজ সিএনজিটি আটকে রেখে যেতে বাধা দেয়।
এ ঘটনায় একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ পেলে দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ঘটনার পর আজ সকালে নওগাঁ জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে মান্দা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার ও মান্দা থানার অফিসার ইনচার্জের নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মো. হান্নানকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এছাড়া গ্রেপ্তারকৃত আসামির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
