মান্দায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে নতুন ২৬ ডিলার নিয়োগ

নওগাঁর মান্দায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় স্বচ্ছতার সঙ্গে লটারির মাধ্যমে ২২ জন নতুন ডিলার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া চারটি কেন্দ্রে একক আবেদন থাকায় সরাসরি আরও চারজন ডিলার হিসেবে নির্বাচিত হন। সব মিলিয়ে ২৬ জন নতুন ডিলার নিয়োগ পেলেন। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে লটারি অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সভাপতি আখতার জাহান সাথী সভাপতিত্ব করেন। উপজেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের ২৮টি কেন্দ্রের জন্য ডিলার চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।
এতে ১৬৭ জন আবেদন করেন। যাচাই-বাছাই শেষে ৯৮টি আবেদন লটারির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। ইউএনও আখতার জাহান সাথী বলেন, ডিলারের চাহিদার তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি আবেদন পড়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে লটারির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নতুন ডিলাররা দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন কিনা, তা নিয়মিত মনিটর করা হবে।
এদিকে, মান্দা ইউনিয়নের পিরপালী বাজার এবং তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের নারায়নপুর বাজার এ ২টি কেন্দ্রে কোনো যোগ্য আবেদনকারী না থাকায় পুনরায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ডিলার নিয়োগ করা হবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো.আরিফুল ইসলাম, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসার মোছা. সাবরিন মোস্তারি, উপজেলা কৃষি অফিসার মোছা. শায়লা শারমিন, মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনসুর রহমান, মান্দা উপজেলার বিএনপি'র সিনিয়র সহ-সভাপতি মোখলেছুর রহমান (মকে), সদস্য ডা. ইকরামুল বারী টিপু, তেতুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোখলেছরু রহমান কামরুল পরানপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মো. ইলিয়াস আলী প্রমুখ।
