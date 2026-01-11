নওগাঁয় ছয়টি আসনে চার প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার, চূড়ান্ত প্রার্থী ৩২

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে নওগাঁর ছয়টি সংসদীয় আসনে চারজন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। ফলে জেলার ছয়টি আসনে মোট ৩২ জন প্রার্থী চূড়ান্ত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
মনোনয়ন প্রত্যাহারকারীরা হলেন-
নওগাঁ-২ (পত্নীতলা-ধামইরহাট) আসনের ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী দেলোয়ার হোসেন, খেলাফতে মজলিসের প্রার্থী আব্দুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী হুমায়ুন কবির চৌধুরী এবং
নওগাঁ-৫ (সদর) আসনের এবি পার্টির প্রার্থী কাজী আতিকুর রহমান। আসনভিত্তিক চূড়ান্ত প্রার্থীরা: নওগাঁ-১ (নিয়ামতপুর, পোরশা ও সাপাহার): মোস্তাফিজুর রহমান (বিএনপি), অধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম (জামায়াত), আব্দুল হক শাহ (ইসলামী আন্দোলন), আকবর আলী (জাতীয় পার্টি) ও ডা. ছালেক চৌধুরী (বিএনপির স্বতন্ত্র প্রার্থী)।
নওগাঁ-২ (পত্নীতলা ও ধামইরহাট): সামসুজ্জোহা খান (বিএনপি), এনামুল হক (জামায়াত) ও মতিবুল ইসলাম (এবি পার্টি)। এই আসনে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন- দেলোয়ার হোসেন (ইসলামী আন্দোলন), আব্দুর রহমান (খেলাফতে মজলিস) ও হুমায়ুন কবির চৌধুরী (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস)।
নওগাঁ-৩ (মহাদেবপুর–বদলগাছী): ফজলে হুদা বাবুল (বিএনপি), মাহফুজুর রহমান (জামায়াত), মাসুদ রানা (জাতীয় পার্টি), কালিপদ সরকার (বাসদ), আব্দুল্লাহ আল মামুন সৈকত (বিএনএফ), নাসির বিন আসগর (ইসলামী আন্দোলন), পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকী জনি (স্বতন্ত্র) ও সাদ্দাম হোসেন (স্বতন্ত্র)।
নওগাঁ-৪ (মান্দা): ইকরামুল বারী টিপু (বিএনপি), আব্দুর রাকিব (জামায়াত), আলতাফ হোসেন (জাতীয় পার্টি), সোহরাব হোসাইন (ইসলামী আন্দোলন), ডা. এস এম ফজলুর রহমান (সিপিবি) ও আরফানা বেগম (স্বতন্ত্র)।
নওগাঁ-৫ (সদর): জাহিদুল ইসলাম ধলু (বিএনপি), আবু সাদাত মো. সায়েম (জামায়াত), শফিকুল ইসলাম (সিপিবি), আব্দুর রহমান (ইসলামী আন্দোলন) ও আনোয়ার হোসেন (জাতীয় পার্টি)। এই আসন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন কাজী আতিকুর রহমান (এবি পার্টি)।
নওগাঁ-৬ (রাণীনগর ও আত্রাই): শেখ রেজাউল ইসলাম রেজু (বিএনপি), আলমগীর কবির (স্বতন্ত্র), খবিরুল ইসলাম (জামায়াত), রফিকুল ইসলাম (ইসলামী আন্দোলন) ও আতিকুর রহমান রতন মোল্লা (বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি)।
