নওগাঁর মান্দায় এক পাখি শিকারির লাশ উদ্ধার

নওগাঁর মান্দা উপজেলার উথরাইল বিলের খালের পাড় থেকে এক পাখি শিকারির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে লাশটি উদ্ধার করে মান্দা থানা পুলিশ। মৃত পাখি শিকারির নাম রায়হান আলী (২২)। তিনি উপজেলার ভারশোঁ মৎস্যজীবীপাড়ার আবুল কালামের ছেলে। রায়হান আলী উথরাইল বিলে বিষটোপ দিয়ে অতিথি পাখি শিকার করে থাকেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, রায়হান আলী দীঘদিন ধরে উথরাইল বিলে বিষটোপ দিয়ে পাখি শিকার করে আসছিল। এ কারণে দিনের বেশির ভাগ সময় বিলে অবস্থান করে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে মৎস্যজীবীরা বিলে মাছ ধরতে গিয়ে খালের পাড়ে তার লাশ দেখতে পান। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়।
এ প্রসঙ্গে মান্দা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল গণি বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়েছে। এই মুহূর্তে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের পর রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন