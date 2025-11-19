নওগাঁর মান্দায় ফতেপুর নক-আউট অলিম্পিক ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করলেন ডাঃ টিপু

নওগাঁর মান্দায় ফতেপুর থ্রি স্টার ক্লাবের উদ্যোগে ফতেপুর নক- আউট অলিম্পিক ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টায় মান্দা উপজেলা ফতেপুর ২য় বি,এল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ খেলা আয়োজন করা হয়। খেলা ঘিরে পুরো এলাকায় সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।
সভাপতিত্ব করেন, মজিবর রহমান শাহানা, বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের সাবেক বিএনপির সভাপতি খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ ইকরামুল বারী টিপু এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত এমপি প্রার্থী ৪৯ নওগাঁ ৪ মান্দা, ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রনেতা আব্দুল্লাহেল কাফী, জাহাঙ্গীর আলম বিদ্যুৎ, শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মান্দা উপজেলা, আফতাব হোসেন, ১৪ নম্বর বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের যুবদলের সভাপতি যুব নেতা আল মামুন, জাহিদুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট জিয়ার রহমান জিয়া, মোজাম্মেল হক বাবু, মোশারফ হোসেন, শাহীন সরদার, জহুরুল ইসলাম রকেটসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বলেন, এ ধরনের ক্রীড়া আয়োজন তরুণ সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করে এবং মাদক থেকে দূরে রাখে। পাশাপাশি সুস্থ সমাজ গঠনে খেলাধুলার বিকল্প নেই। তারা এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার জন্য আয়োজকদের প্রতি আহ্বান জানান।
