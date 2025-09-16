রাজশাহীতে অসহায় মানুষের পাশে ‘ভলেন্টিয়ার অফ রাজশাহী’

গরিব ও অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভলেন্টিয়ার অফ রাজশাহী। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে সংগঠনটি রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকায় খাদ্যসহ মানবিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। সংগঠনের সদস্যরা জানান, তারা নিয়মিতভাবেই সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন।
শুধু খাদ্য বিতরণ নয়, রাজশাহী শহরকে নতুনভাবে সাজাতে এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রাখতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সংগঠনটি। তাদের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, রক্তদান কর্মসূচি, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা, এবং পরিবেশ সচেতনতামূলক কার্যক্রম।
সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, সমাজের অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই তাদের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে ভলেন্টিয়ার অফ রাজশাহী’র।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন