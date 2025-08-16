মান্দায় বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করলেন ইউএনও 

নওগাঁর মান্দায় কশব ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আখতার জাহান সাথী।
বন্যার্তদের হাতে চাল, ডাল, তেল, চিনি, লবণ ও মসলাসহ প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার (২১আগস্ট) দুপুরে কশব ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়। জানা যায়, গত ১৬ আগস্ট, শনিবার সকালে উজান থেকে নেমে আসা ঢলের চাপে কশব ইউনিয়নের তালপাতিলা গ্রামে আত্রাই নদীর গ্রামীণ বাঁধ ভেঙে যায়। এতে দ্রুতগতিতে পানি ঢুকে এলাকার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও ফসলি জমি তলিয়ে যায়। এতে এই বন্যায় দিশাহারা হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। অনেকেই জরুরি জিনিসপত্র ও গবাদিপশু নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে থাকেন।
এমন পরিস্থিতিতে উপজেলা প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, যা স্থানীয়দের মধ্যে স্বস্তি ও আশার সঞ্চার করেছে। ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে ইউএনও-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. আরিফুল ইসলাম, আইসিটি অফিসার কামরুল আরেফিন এবং কশব ইউনিয়ন প্রশাসক আহমেদ আলী প্রমুখ।
