সৈয়দ না হতেও যারা সৈয়দ লিখেন সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত।

সৈয়দ না হতেও যারা সৈয়দ লিখেন সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত।এর পরিনাম খুব খারাপ ও ভয়াবহ।এ দেশ কেন সারা বিশ্বেই কিছু কিছু ইতিহাস বংশপরস্পরায় মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে।যার কোন লিখিত দলীল নেই।ঠিক আমরা সৈয়দগনের ইতিহাস লিখি আর নাই লিখি হাজার বছর মুখে মুখে যে ইতিহাস রচিত হয়ে আসছে তার থেকে এ দেশ তথা সারা বিশ্বর মানুষ জানে কারা সৈয়দ আর কারা সৈয়দ নয়। তথ্যসূত্র:-

