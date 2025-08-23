দোহারে বেগম আয়েশা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

ঢাকার দোহার উপজেলায় অবস্থিত বেগম আয়েশা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ২৬ আগস্ট, ২০২৫, অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে মোট ১১ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। একইসাথে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে একটি সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দোহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানিয়া তাবাসসুম। তিনি তার বক্তব্যে পড়াশোনার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দেন এবং বলেন যে শুধু সার্টিফিকেট অর্জনই একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে না। এক্ষেত্রে তিনি পরিবার এবং শিক্ষকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরেন। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে সন্তানকে সঠিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে কঠোর অধ্যবসায় এবং দায়িত্ববোধের মাধ্যমেই তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে পারে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি ও দায়রা জজ কোর্টের আইনজীবী অ্যাড. মো. আতিকুর রহমান সোহান। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন দোহার থানার ইনচার্জ মো. হাসান আলী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রকিব হাসান এবং বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শামিমা ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রভাষক এসএম বিপ্লব হোসেন। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যে উদ্দীপনা এবং অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে।
