পলাশে মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন

পলাশে বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা চাঁদাবাজি মামলার প্রতিবাদ ও প্রত্যাহারের দাবিতে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার ২২ সেপ্টেম্বর দুপুরে পলাশ উপজেলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে সিরাজ উদ্দিন নিজে ও তার পরিবারের সদস্যরাসহ পলাশ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সরকার, ও সদস্য সচিব মো: বদিরুল আলমসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা ও উপস্থিত ছিলেন।
তারা অভিযোগ করেন, একজন সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে মিথ্যা মামলা দায়ের করে সামাজিক ভাবে হেয় করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আমার স্বামী একজন বীর মক্তিযোদ্ধা। আজ থের ৫৪ বছর আগে আমার স্বামী নিজের জীবন বাজি রেখে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখে বিষয় যে সেই অস্ত্র আজ সন্ত্রাসীদের হাতে আর তা আজ ব্যবহৃত হচ্ছে এক অসহায় মক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে। আমার স্বামী ৭৫ বছর বয়স্ক চলাফেরায় অক্ষম একজন মানুষ।
আমাদের কোন পুত্র সন্তান নেই, আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগে আমার স্বামীর চাচাত ভাইয়ের ছেলে বিএনপির যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক দলীয় পেশী শক্তির প্রভাবে আমার স্বামীর ৪৩ বছর ধরে ভোগদখলকৃত ৫ শতাংশের একটি পারিবারিক কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর গত ১০ সেপ্টেম্বর ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে,এবং করবস্থানের জমিতে আমাদের লাগানো গাছ কেটে ফেলে এবং পরে গাছগুলো নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। যার মূল্য প্রায় ১,৪০,০০০ টাকা। পরে ১১ সেপ্টেম্বর থানায় অভিযোগ করা হয়, অভিযোগের পরেও আসামীকে গ্রেফতার না করলে আরো বেপোরোয়া হয়ে ওঠে।
আমাদেরকে আরও হুমকি-ধামকি দেয়, তারপর ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী টুনু আমাদের হয়রানি করার জন্য এবং মামলা প্রত্যাহার করার জন্য নরসিংদী কোর্টে একটি মিথ্যা, বানোয়াট, হয়রানিমূলক চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করেন। মামলা প্রত্যাহার সহ সমস্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক সঠিক বিচার চেয়েছেন ভুক্তভোগী মুক্তিযোদ্ধা ও তার পরিবার।
