নওগাঁয় পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবি ‘অযৌক্তিক’ আখ্যা দিয়ে এর প্রতিবাদ ও নিজেদের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে শিক্ষার্থীরা নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মুক্তির মোড় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে শিক্ষার্থীরা বলেন, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের উত্থাপিত তিন দফা দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এসব দাবি বাস্তবায়িত হলে দেশের লাখো ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে। তাই সরকারের প্রতি তাদের দাবি-অবিলম্বে এসব অযৌক্তিক দাবি প্রত্যাহার করতে হবে এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ন্যায্য দাবি মেনে নিতে হবে। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করতে বিভিন্ন সময়ে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের হুমকি প্রদানকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা। পাশাপাশি ‘প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন’ কর্তৃক পরিচালিত অপপ্রচার, ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড এবং অযৌক্তিক তিন দফা দাবির পক্ষে পরিচালিত কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানান শিক্ষার্থীরা। তারা আরও বলেন, তাদের দীর্ঘদিনের ছয় দফা দাবি এখনো ঝুলে আছে। দাবি বাস্তবায়নে সরকারের কার্যকর হস্তক্ষেপ না পেলে তারা শিগগিরই আরও বড় ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন। সমাবেশ শেষে শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্যাম্পাসে ফিরে যান। তারা জানান, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের মর্যাদা রক্ষায় এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এবং প্রয়োজনে দেশব্যাপী কঠোর কর্মসূচির ডাক দেওয়া হবে।
