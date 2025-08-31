রাজশাহী

জেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় শীর্ষক সভা

 নাটোরে জেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় শীর্ষক সভা বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নাটোর জেলা প্রশাসক আসমা শাহীনের সভপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন আসমা খাতুন, উপ- পরিচালক স্হানীয় সরকার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এছাড়াও ছিলেন নাটোর জেলার পুলিশ প্রতিনিধি, জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, জেলা যবু উন্নয়ন কর্মকর্তা, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা, নাটোর জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাটোর জেলার ৫২টি ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যানবৃন্দ।

আরও উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশের গ্রাম আদালত সক্রিয়করন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ইউএনডিপি প্রতিনিধি সুমন চাকমা, প্রজেক্ট এনালিস্ট, প্রকল্পের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানাজার মো: শফিকুর রহমান সহ জেলার সকল উপজেলা সমন্বয়কারীগণ। সভায় আসমা খাতুন, উপ- পরিচালক স্হানীয় সরকার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আজকে সভার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন।

ইউএনডিপি প্রতিনিধি সুমন চাকমা, প্রজেক্ট এনালিস্ট বলেন, এইসভার মাধ্যমে আমরা চাই গ্রাম আদালত আরও বেশি শক্তিশালী করে প্রজেক্ট শেষ হলেও প্রতিটি উপজেলা ও জেলায় একটি করে গ্রাম আদালত হেল্প ডেক্স চালু করা। আসমা খাতুন উপ-পরিচালক, স্হানীয় সরকার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) বলেন, জেলায় গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি জুলাই- ২০২৪ হতে জুন ২০২৫, গ্রাম আদালত পরিচালনায় চ্যালেঞ্জসমূহ এবং শিক্ষনীয় দিক সমূহ, ইউপি জন্য করণীয় দিক- নির্দেশনা, ইউপি কর্তৃক গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালনা সক্ষমতা বিশ্লেষণ ও পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ আলোচনায় ইউপিতে চেয়ারম্যানদের মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তি সংখ্যা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নিতে বলেন, 'বাড়ী কাছে গ্রাম আদালত' নাটকটি বিভিন্ন সভা, সেমিনারে দেখানোর জন্য বলেন এতে গ্রাম আদালতের আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করা যাবে বলে জানান। এরপর ইউপি চেয়ারম্যানগণদের কার্যসক্ষমতা স্ব-মূল্যায়ন করা হয়। গ্রাম আদালত সক্রিয়করণে উপজেলা পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ, অগ্রগতি, টেকসইকরণ,পিছিয়ে পড়া ইউনিয়নসমূহের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ ও করনীয় নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে আসমা শাহীন, জেলা প্রসাশক, নাটোর, বলেন "গ্রাম আদালতের মাধ্যমে খুব সহজে খুব অল্প টাকায় মামলা গ্রহন ও নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। ফলে উচ্চ আদালতের মামলার জটিলতা থেকে গরীব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দূর্ভোগ লাঘব হবে। কম্পিউটার অপারেটরদের বিচারকা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে নিজ নিজ অবস্হান থেকে কাজ করার সুপরামর্শ প্রদান করেন।

আদালতকে আরও বেগবান করার জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। প্রকল্পটি বাংলাদেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথকে সহজ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার,স্হানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের স্হানীয় সরকার বিভাগ, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, ইউএনডিপি আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: bdtype@gmail.com
NewsRoom: bdtypenews@gmail.com

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

