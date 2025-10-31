রাজশাহী

নওগাঁয় কমিউনিটি লেড লবি এন্ড অ্যাডভোকেসি বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর নিয়ামতপুরে উপজেলা পর্যায়ের সরকারী বিভিন্ন বিভাগের সাথে কমিউনিটি লেড লবি এন্ড অ্যাডভোকেসি বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার (১০ নভেম্বর) সকাল ১১ টায় নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ হলরুমে ডাসকো থ্রাইভ প্রকল্পের আয়োজনে এবং হেকস/ইপারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, হাজিনগর, চন্দননগর ও ভাবিচা ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যানদ্বয়, প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, সাংবাদিক, এবং প্রকল্প কর্মীবৃন্দ। সভার মুল উদ্দেশ্য ছিল: ডাসকো- থ্রাইভ প্রকল্প সম্পর্কে ধারনা এবং সরকারী বিভিন্ন সেবাপ্রাপ্তিতে প্রকল্প অংশগ্রহণকারীদের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি, কমিউনিটি ইস্যু/সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে একযোগে কাজ করা।

উক্ত সভায় সভাপতি মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন-

১, চন্দননগর ইউনিয়নের পদ্ম পুকুর শ্যামল পাড়ার শ্মশানের সমস্যা সমাধানে ইউনিয়ন পরিষদ স্থান পরিদর্শন করে ইউএনও 'কে জানানো।

২, সমাজ সেবার বিভিন্ন সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করা এবং প্রকৃত সেবা পাওয়ার উপযোগিদের তালিকা প্নদান করা,

৩, প্রকল্প হতে যে কোন সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে তালিকা প্রদান ও বিতরনের সময় ইউএনও উপস্থিতি নিশ্চত করা।

৪. বাল্য বিবাহ, যৌন হয়রানি, মাদক সমস্যা সমাধানে কাজ করা এবং ইউএনও'কে আপডেট জানাতে হবে।

জিও এনজিও সমন্বয় করে কাজ করা আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপনী ঘোষনা করেন।

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

