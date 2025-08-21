ঢাকা

ঢাকার দোহারে আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা

ঢাকায় দোহার উপজেলায় মাসিক আইন শৃঙ্খলা কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট, ২০২৫, সকাল ১১টায় উপজেলার সভা কক্ষে এই সভা বসে।

সভার মূল আলোচনার বিষয় ছিল উপজেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। দোহার থানার প্রতিনিধিরা জানান যে চুরি, ছিনতাই এবং ডাকাতি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম চলছে। তারা আরও জানান, রাতে পুরো উপজেলায় সাতটি দল নিয়মিত টহল দেয়। মাদকের বিরুদ্ধেও নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌরসভা প্রশাসক তানিয়া তাবাসসুম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তাসফিক সিফগাত উল্লাহ্, পৌরসভা প্রকৌশলী এমএম মামুনুর রশীদ, দোহার থানার অফিসার ইনচার্জ হাসান আলী, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. শামীম হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রকিব হাসান, উপজেলা মৎস্য সহকারী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আবুল কাশেম, দোহার প্রেসক্লাবের সভাপতি মু. তারেক রাজীব, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি আদর ইসলাম আকাশ।

এছাড়াও, উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: bdtype@gmail.com
NewsRoom: bdtypenews@gmail.com

