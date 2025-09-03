মান্দায় জমি বিরোধে সংঘর্ষ: নাসের উদ্দীনের পরিবারের হামলায় আহত সাদেকুল

নওগাঁর মান্দায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সাদেকুল ইসলাম (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে।
এ ঘটনায় গুরুতর আহত সাদেকুল বর্তমানে মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার কপালে আটটি সেলাই পড়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার (০৫ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের ভরট্ট শিবনগর গ্রামে। আহত সাদেকুল ইসলাম শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) মান্দা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
তিনি জানান, একই গ্রামের মো. নাসের উদ্দীন ও তার পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি সংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। নাসের উদ্দীনের বাড়ির পাশ দিয়ে যাতায়াতের পথ থাকলেও পারিবারিক বিবাদের কারণে প্রায়ই বাধা দেওয়া হতো। ভুক্তভোগী সাদেকুল ইসলাম অভিযোগে জানান, একই গ্রামের বাসিন্দা মো. নাসের উদ্দীন (৫৫) এবং তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তাদের জমি নিয়ে বিরোধ চলছে। তাদের বসতবাড়ি ভেতরে হওয়ায় নাসের উদ্দীনের বাড়ির পাশ দিয়ে তারা যাতায়াত করেন। কিন্তু পারিবারিক বিরোধের কারণে প্রায়ই তাদের যাতায়াতে বাধা দেওয়া হয়।
অভিযোগ অনুযায়ী, গত শুক্রবার ০৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে নাসের উদ্দীন ও তার পরিবারের সদস্যরা যাতায়াতের রাস্তায় বাঁশের বেড়া দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। সাদেকুল ইসলাম বেড়া সরাতে গেলে অভিযুক্তরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেন। প্রতিবাদ জানালে নাসের উদ্দীন, তার স্ত্রী মোছা. রিমা পারভীন (৪৫) এবং দুই ছেলে মো. আঃ রাজ্জাক (২২) ও মো. রায়হান আলী (১৯) মিলে সাদেকুলকে এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করেন। মারধরের একপর্যায়ে নাসের উদ্দীনের ছেলে মো. আঃ রাজ্জাক ইট দিয়ে সাদেকুলের মাথায় আঘাত করার চেষ্টা করলে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তার কপালে লাগে এবং গুরুতর রক্তাক্ত জখম হয়। একই সময়ে রাজ্জাক বাঁশের লাঠি দিয়ে তার থুতনির নিচে আঘাত করেন।
এছাড়া, রিমা পারভীন ও রায়হান আলীও বাঁশের লাঠি দিয়ে সাদেকুলের পিঠ ও উরুসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করেন। সাদেকুলের চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে অভিযুক্তরা তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় পরিবারের সদস্যরা তাকে মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন আছেন। অভিযুক্ত মো. নাসের উদ্দীন জানান, তার প্রতিবন্ধী ছেলে রাজ্জাক বাড়ির পাশের একটি বিলে মাছ ধরছিলেন। সেখানে সাদেকুলও উপস্থিত ছিলেন। কোনো এক বিষয় নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি হয় এবং একপর্যায়ে তা হাতাহাতিতে গড়ায়। এ ঘটনার পর রাজ্জাক বাড়িতে ফিরে এসে যাতায়াতের রাস্তায় বেড়া দেন। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে আবার ঝগড়া শুরু হয় এবং একে অপরের দিকে ইটপাটকেল ছোড়েন। এই সময় রাজ্জাকের বাড়ির সামনে গরুর মূত্রের উপর পা পিছলে পড়ে যান।পড়ে যাওয়ার কারণে সাদেকুল সেখানে গরু বাঁধার খুঁটিতে আঘাত পান এবং আহত হন।
এ বিষয়ে মান্দা থানার (ওসি) মুনসুর রহমান জানান, এখনো এই বিষয়ে কোনো অভিযোগ হাতে পাননি। অভিযোগটি পেলে তা খতিয়ে দেখতে দ্রুত পুলিশ পাঠানো হবে এবং ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন