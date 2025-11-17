নওগাঁ-৪ আসনে জামায়াতের বিশাল মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁ-৪ (মান্দা) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ও নওগাঁ জেলা আমীর খোন্দকার আব্দুর রাকিবের নেতৃত্বে এক বিশাল মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এই শোভাযাত্রায় দলটির প্রায় ৫ হাজারেরও বেশি নেতাকর্মী স্বতঃস্ফূর্তভাবে মোটরসাইকেল নিয়ে অংশগ্রহণ করেন বলে দলীয় সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে। শনিবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে মান্দা উপজেলার পাইলট স্কুল মাঠে বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী ও সমর্থক সমবেত হন। সেখান থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে ফেরিঘাট, জলছত্র, পাঁজরভাঙ্গা, জোতাবাজার, প্রসাদপুর দেলুয়াবাড়ি, তেতুলিয়া ও সবাইহাট হয়ে চৌদ্দ মাইল পয়েন্টে গিয়ে সমাপ্ত হয়। শোভাযাত্রা চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা মনোনয়ন প্রার্থী খোন্দকার আব্দুর রাকিবের সমর্থনে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং তাদের নির্বাচনী প্রতীক 'দাঁড়িপাল্লা'র পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালান। এর আগে পাইলট স্কুল মাঠে আয়োজিত সমাবেশে খোন্দকার আব্দুর রাকিব বলেন, শোভাযাত্রার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ হাজার মোটরসাইকেল। তবে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সেই টার্গেট ছাড়িয়ে গেছে। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, আজকের এই বিপুল উপস্থিতি এবং অতীতের গণসংযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমে মান্দার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তাতে আগামীতে দাড়ি-পাল্লার (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রতীক) বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার পর এই অঞ্চলে আওয়ামী লীগের একটি আধিপত্য ছিল, কিন্তু বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সেই আধিপত্য থেকে মান্দাকে উদ্ধার করেছে। ফলস্বরূপ, মান্দা এখন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের পর দেশে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাতে এদেশের মানুষ এখন একটি পরিবর্তন, মুক্তি এবং শান্তি চায়। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে সাধারণ মানুষ দুর্নীতি, লুটপাট, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস এবং মাদক থেকে বাঁচতে চায়।
মোটরসাইকেলের শোভাযাত্রাটিতে আরও অংশগ্রহণ করেন মাজলিসুল মোফাসসিরীনের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মাওলানা মোস্তফা আল আমিন, উপজেলা জামায়াতের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রকীব, উপজলো সহকারী সাধারণ সম্পাদক মো. ইলিয়াস খান, তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোখলেসুর রহমান কামরুল, যুব সভাপতি আব্দুল মালেক, ইউনিয়ন আমির মোঃ ওসমান গনি, সেক্রেটারি অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম, ইউনিয়ন যুব সভাপতি সুমন শেখ, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মানদা উপজেলা শাখার সভাপতি মো. মাহবুব আলম মিঠু, শিবির সভাপতি রোমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসানসহ অন্যান্য ১৪ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।
