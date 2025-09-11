মান্দায় নবীনবরণ ও একাদশ শ্রেণির পাঠদান কার্যক্রম উদ্বোধন

উৎসবমুখর পরিবেশে নওগাঁর মান্দায় আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজে নবীন শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ ও একাদশ শ্রেণির পাঠদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।
সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর ) সকাল ১১টায় এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মান্দা উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য- এম এ মতীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, মান্দা থানা আদর্শ বিদ্যালয় ও কলেজ অধ্যক্ষ খালেনুর বেগম। সঞ্চালনায় ছিলেন, ইংরেজি ও ইসলাম শিক্ষার শিক্ষক, মো. রোকনুজ্জামান ও নাসির উদ্দীন।
প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম বাবুল চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মান্দা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আলহাজ্ব মোঃ মকলেছুর রহমান মকে, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা. ইকরামুল বারী টিপু, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেন খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. বাদল হোসেন ও কুমার বিশ্বজিৎ প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ ও পাশাপাশি সেরা শিক্ষার্থীদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
