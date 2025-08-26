শ্রীনগরে কাঁচাবাজার স্থানান্তরের দাবিতে মানববন্ধন

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায়, বাজারের প্রাণকেন্দ্রে অস্থায়ীভাবে বসা ভোরবেলার কাঁচামালের আড়ৎ সরিয়ে নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন শ্রীনগর বাজার ব্যবসায়ী ও আহ্বায়ক কমিটি। আজ বৃহস্পতিবার, ২৮ আগষ্ট, ২০২৫, সকাল ১০টায় শ্রীনগর সহকারী পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে, শ্রীনগর-দোহার সড়কে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে শ্রীনগর বাজারের বিভিন্ন শ্রেণির ব্যবসায়ীরা অংশ নেন।
বক্তারা বলেন, শ্রীনগর বাজার একটি ঐতিহ্যবাহী, গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম বাজার। এখানে শ্রীনগর ছাড়াও লৌহজং, সিরাজদিখান ও দোহার উপজেলার মানুষ কেনাকাটা করতে আসেন। কিন্তু প্রতিদিন ভোরবেলায় কাঁচামালের আড়ৎ বসার কারণে স্কুলের শিক্ষার্থী, স্থায়ী ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম ভোগান্তি হচ্ছে। এতে ব্যবসায়ীরাও আর্থিক ক্ষতির শিকার হচ্ছেন।
তারা আরও বলেন যে, শ্রীনগর পোস্ট অফিস রোড থেকে শ্রীনগর সরকারি কলেজ পর্যন্ত রাস্তাটি বাজারের মাঝখানে অবস্থিত। কিছু লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই রাস্তা দখল করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করছে।
এই সমস্যার সমাধানে বাজার কমিটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনগর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির আহ্বায়ক হাজী তোফাজ্জল হোসেন, সদস্যসচিব শেখ আমজাদ হোসেন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক জয়নাল আবেদীন মৃধা জেমস, এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীবৃন্দ।
