মান্দায় প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওয়াহেদের স্বপদে যোগদান

নওগাঁর মান্দায় আবারো প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওয়াহেদ আলী স্বপদে যোগদান করেছেন। তিনি উপজেলার পরানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টম্বর) সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে তার কর্মস্থলে যোগদান করেছেন। আবারো কর্মস্থলে নতুন করে যোগদানের সময় স্কুলের সকল শিক্ষক, শিক্ষর্থী ও অভিভাবকগণ ওই শিক্ষককে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। বরণের সময় সকলের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।
এব্যাপারে প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওয়াহেদ আলী বলেন,একটি পক্ষ ভুল বুঝে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ছিলেন। যার কারণে কয়েকদিন একটু বিড়ম্বনার শিকার হয়ে ছিলাম। পরে তারা ভূল বুঝতে পেরে আবারো তারা সবাই মিলে আমাকে স্বপদে যোগদান করিয়েছেন। আশা করি এরকম ভূল বুঝাবুঝি আর হবে না।
যোগদানের সময় উপস্থিত ছিলেন, পরানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শহীদ,সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান,সাবেক প্রধান শিক্ষক ফয়েজুর রহমান ও সাবেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান।
এছাড়াও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ,রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, অভিভাবক, শিক্ষক,শিক্ষার্থী ও সচেন ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
