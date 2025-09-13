নওগাঁয় নারীসহ ভুয়া চার পুলিশ সদস্য ও দুই চাঁদাবাজ গ্রেফতার

নওগাঁয় এক নারীসহ ভুয়া চার পুলিশ সদস্য ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার রাতে পৃথক অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাফিউল সারোয়ার এ তথ্য জানান।
সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার জানান, বুধবার রাত ১২টার দিকে নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়কের জলিল চত্বর এলাকায় চেকপোস্টে গাড়ি তল্লাশির সময় বগুড়া দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেটকার সিগন্যাল দিয়ে থামানো হয়। গাড়ি তল্লাশি করে ডিএমপি পুলিশের ইউনিফর্ম, হ্যান্ডকাফ, ডেমো শর্টগান ও ডেমো পিস্তল জব্দ করা হয়। এসময় গাড়িতে থাকা চারজনের কাছ থেকে কোন সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশ সুপার আরও বলেন, গ্রেফতারকৃতরা পুলিশের ইউনিফর্ম ব্যবহার করে পুলিশ পরিচয়ে কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে আরেক অভিযানে আওয়ামী লীগ সমর্থক তকমা দিয়ে এক তরুণীর কাছে গণঅধিকার পরিষদের নেতা পরিচয়ে চাঁদা দাবির অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।
পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
