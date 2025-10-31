ডাসকো ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার নেজামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বিএমজেড এবং নেট্জ বাংলাদেশের সহযোগিতায় ডাসকো ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রা প্রকল্পের উদ্যোগে রচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (১০ নভেম্বর) বেলা ১১ টায় উপজেলার নেজামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ‘‘বাল্যবিবাহ” বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা এবং “সামাজিক সচেতনতাই পারে বাল্যবিবাহ রোধ করতে” বিষয়ের উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
অত্র বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মোঃ জাহাঙ্গির আলম বাদশার সঞ্চালনায় বিতর্ক প্রতিযোগিতার মডারেটর হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক মোঃ জহির উদ্দিন এবং বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিন জন সহকারি শিক্ষকমন্ডলি। কর্মসূচীটি উপভোগ করে বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ফোরামের সদস্যগণ ও স্কুলের দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীগণ।
অনুষ্ঠানে আর ও উপস্থিত ছিলেন অগ্রযাত্রা প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ আহসান হাবিব মল্লিক সাকিব, ইউনিট ম্যানেজার আবু হেনা মোহাম্মদ ফিরোজ। অনুষ্ঠানটি সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রকল্পের এ্যাডভোকেসী ফাসিলিটেটর মোসাঃ নিলুফার ইয়াসমিন।
কর্মসূচী শেষে বিদ্যালয়েল শিক্ষক মন্ডলি বলেন, শিক্ষাথীদের মেধা বিকাশ ও সৃজনশীলার জন্য এই ধরনের বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা খুবই গুরু্বপূর্ন ভুমিকা রাখছে এবং আগামীতে উপজেলায় পর্যায়ে আন্তঃ বিদ্যালয়ের মধ্যে এই ধরনের কর্মসূচী আয়োজনের জন্য ডাসকো কর্তৃপক্ষের নিকট দৃষ্টি আর্কষণ ও সুপারিশ করেন।
প্রতিযোগিতা শেষে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং অংশগ্রহণকারীদের সকলের জন্য পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান চলাকালীন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে স্কুলের স্কাউট টীমের প্রশিক্ষিত সদস্যরা।
