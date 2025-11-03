নওগাঁয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর আত্রাই ও রাণীনগর উপজেলার ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিএমজেড এবং নেট্জ বাংলাদেশের সহযোগিতায় ডাসকো ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রা প্রকল্পের উদ্যোগে রচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আত্রাই উপজেলায় ৫টি স্কুল- শলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ২ নভেম্বর, দ্বীপচাঁদপুর আর.এম উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ নভেম্বর, ভবানীপুর জি.এস উচ্চ বিদ্যালয় ৫ নভেম্বর, নৈদিঘী হজরত আলী উচ্চ বিদ্যালয় ৬ নভেম্বর, সুদরানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১২ নভেম্বর। রাণীনগর উপজেলায় ৬টি স্কুলে- শিয়ালা উচ্চ বিদ্যালয় এবং আবাদপুকুর উচ্চ বিদ্যালয় ২ নভেম্বর, মালশন গিরিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় ৩ নভেম্বর, ঘোষগ্রাম কফিলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ৪ নভেম্বর, মিরাট উচ্চ বিদ্যালয় ৫ নভেম্বর এবং ত্রিমোহনী উচ্চ বিদ্যালয় ৯ নভেম্বর স্কুলের হলরুমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে “জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বৃক্ষ রোপনের প্রয়োজনীয়তা” বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা এবং “সামাজিক বনায়ন জলবায়ু পরিবর্তনের টেকসই সমাধান" বিষয়ের উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকগণ এবং ডাসকো ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রা প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক,আত্রাই ও রাণীনগর উপজেলার উপজেলা ম্যানেজার, ইউনিট একাউন্টেন্ট। অনুষ্ঠান গুলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রকল্পের আত্রাই ও রাণীনগর উপজেলার এ্যাডভোকেসি ফ্যাসিলিটেটর । প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
