রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর আত্রাই উপজেলায় দ্বীপচাঁদপুর রফাতুল্যাহ্ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে বিএমজেড এবং নেট্জ বাংলাদেশের সহযোগিতায় ডাসকো ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রা প্রকল্পের উদ্যোগে রচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার (২৪ আগস্ট) বেলা ১১ টায় দ্বীপচাঁদপুর রফাতুল্যাহ্ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ‘‘বাল্যবিবাহ” বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা এবং “সামাজিক সচেতনতাই পারে বাল্যবিবাহ রোধ করতে” বিষয়ের উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন অত্র বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষিকা মোছাঃ কামরুন্নাহার লাইলা, প্রকল্পের আত্রাই ইউনিট ম্যানেজার আব্দুর রউফ মিলন, সহকারি শিক্ষক আবু তালেব, মোঃ ফজলুল করিম, আব্দুল হামিদ, তুফাজ্জল হোসেন, বাবুল হোসেন ও পরেশ চন্দ্র, সামসুল করিম, বকুল হোসেনসহ বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ফোরামের সদস্যগণ ও স্কুলের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীগণ।
অনুষ্ঠানটি সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রকল্পের এ্যাডভোকেসী ফাসিলিটেটর গোলাম রাব্বানী। প্রতিযোগিতা শেষে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং অংশগ্রহণকারীদের সকলের জন্য পুরস্কার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়।
