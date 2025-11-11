ঢাকা

নির্বাচন বানচালকারীদের রুখতে হবে-দোহারে আবু আশফাক

নির্বাচন বানচালকারীদের রুখতে হবে-দোহারে আবু আশফাক

ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি ও ঢাকা-১ আসনের প্রার্থী খন্দকার আবু আশফাক আজ মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৫, সন্ধ্যায় দোহারে এক কর্মী সভায় কঠোর বার্তা দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, একটি বিশেষ রাজনৈতিক মহল 'ধর্মের দোহাই' ব্যবহার করে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে। আজ মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৫, সন্ধ্যায় রাইপাড়া ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের কর্মী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি অভিযোগ করেন "যে দলগুলো আজ নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করছে, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের মহাকীর্তি বা ভূমিকা বাংলাদেশের জনগণ ভালোভাবে অবগত।"

আবু আশফাক তাঁর বক্তব্যে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবার করুণ পরিস্থিতি নিয়ে জনগণের সামনে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি সম্প্রতি দোহার উপজেলা সরকারি হাসপাতালে ৮৫ বছর বয়সি এক বৃদ্ধের সাথে ঘটে যাওয়া 'ন্যাক্কারজনক ঘটনার' প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "অধিকাংশ সরকারি হাসপাতালগুলোতে নজিরবিহীন অব্যবস্থা বিরাজ করছে। সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।"

তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, জনগণের এই দুর্ভোগ দূর করতে বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতের এই ধরনের নিয়ম-বহির্ভূত অবস্থা ও অনিয়ম তিনি সমূলে উপড়ে ফেলবেন এবং মানসম্মত চিকিৎসা নিশ্চিত করবেন।

রাইপাড়া ইউনিয়ন ৪ নং ওয়ার্ডের বিএনপি সভাপতি মোফাজ্জেল হোসেন (লুনা ভুঁইয়া) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মী সভায় আরও বক্তব্য রাখেন মহিলা দলের ঢাকা জেলার সভাপতি শামীমা রাহিম শীলা, দোহার বিএনপির সভাপতি মাসুদ পারভেজ, সহ-সভাপতি হাসেম বেপারি, এবং স্থানীয় কর্মী মাসুদ রানা, লিপন খান ও জামাল সহ সহযোগী সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কর্মী সভার শেষ পর্যায়ে খন্দকার আবু আশফাক, আগামী জাতীয় নির্বাচনে সব ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য জোর আহ্বান জানান।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

নওগাঁয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নওগাঁয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে রচনা ও...

  • রাজশাহী
  • 6 days ago
ডাসকো ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ডাসকো ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রচনা ও বিতর্ক...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
নওগাঁয় কমিউনিটি লেড লবি এন্ড অ্যাডভোকেসি বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

নওগাঁয় কমিউনিটি লেড লবি এন্ড অ্যাডভোকেসি...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
ঢাকা জেলার ৫ উপজেলায় একযোগে পোকা দমনে প্রযুক্তির ব্যবহার

ঢাকা জেলার ৫ উপজেলায় একযোগে পোকা দমনে প্...

  • ঢাকা
  • 1 week ago
নওগাঁর মান্দায় তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর সাথে ডাঃ টিপুর মতবিনিময়

নওগাঁর মান্দায় তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর স...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, জাল জব্দ-জরিমানা

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, জাল জব্দ-জরিম...

  • রাজশাহী
  • 2 weeks ago
নওগাঁয় ডাব চুরি করতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

নওগাঁয় ডাব চুরি করতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

  • রাজশাহী
  • 3 weeks ago
জামায়াতকে 'ঝামেলার মূল' আখ্যা দিলেন বিএনপি নেতা মীর সরফত আলী সপু

জামায়াতকে 'ঝামেলার মূল' আখ্যা দিলেন বিএন...

  • ঢাকা
  • 3 weeks ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT