নির্বাচন বানচালকারীদের রুখতে হবে-দোহারে আবু আশফাক

ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি ও ঢাকা-১ আসনের প্রার্থী খন্দকার আবু আশফাক আজ মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৫, সন্ধ্যায় দোহারে এক কর্মী সভায় কঠোর বার্তা দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, একটি বিশেষ রাজনৈতিক মহল 'ধর্মের দোহাই' ব্যবহার করে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে। আজ মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৫, সন্ধ্যায় রাইপাড়া ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের কর্মী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি অভিযোগ করেন "যে দলগুলো আজ নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করছে, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের মহাকীর্তি বা ভূমিকা বাংলাদেশের জনগণ ভালোভাবে অবগত।"
আবু আশফাক তাঁর বক্তব্যে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবার করুণ পরিস্থিতি নিয়ে জনগণের সামনে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি সম্প্রতি দোহার উপজেলা সরকারি হাসপাতালে ৮৫ বছর বয়সি এক বৃদ্ধের সাথে ঘটে যাওয়া 'ন্যাক্কারজনক ঘটনার' প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "অধিকাংশ সরকারি হাসপাতালগুলোতে নজিরবিহীন অব্যবস্থা বিরাজ করছে। সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।"
তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, জনগণের এই দুর্ভোগ দূর করতে বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতের এই ধরনের নিয়ম-বহির্ভূত অবস্থা ও অনিয়ম তিনি সমূলে উপড়ে ফেলবেন এবং মানসম্মত চিকিৎসা নিশ্চিত করবেন।
রাইপাড়া ইউনিয়ন ৪ নং ওয়ার্ডের বিএনপি সভাপতি মোফাজ্জেল হোসেন (লুনা ভুঁইয়া) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মী সভায় আরও বক্তব্য রাখেন মহিলা দলের ঢাকা জেলার সভাপতি শামীমা রাহিম শীলা, দোহার বিএনপির সভাপতি মাসুদ পারভেজ, সহ-সভাপতি হাসেম বেপারি, এবং স্থানীয় কর্মী মাসুদ রানা, লিপন খান ও জামাল সহ সহযোগী সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কর্মী সভার শেষ পর্যায়ে খন্দকার আবু আশফাক, আগামী জাতীয় নির্বাচনে সব ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য জোর আহ্বান জানান।
