দোহারে জমির অতিরিক্ত উৎস কর বাতিলের দাবিতে দলিল লেখকদের মানববন্ধন

দোহার উপজেলায় জমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ধার্যকৃত অতিরিক্ত উৎস কর বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন দলিল লেখকরা। আজ সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫, দুপুরে উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে সাধারণ জনগণও এতে অংশ নেয়।
জানা যায়, দোহার উপজেলায় প্রতি শতাংশ জমির ওপর বর্তমানে অতিরিক্ত উৎস কর ৩০ হাজার টাকা এবং প্রতি কাঠায় প্রায় ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। দলিল লেখকদের দাবি, এই উচ্চ হারের কারণে জমি কেনা-বেচার পরিমাণ ব্যাপক হারে কমে গেছে, যার ফলে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। দলিল লেখকরা বলছেন, এই উৎস করের বোঝা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই বিপাকে ফেলছে। জমি কেনাবেচার হার তলানিতে ঠেকায় তাদের আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে, এবং তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তারা অবিলম্বে অতিরিক্ত উৎস কর বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।
উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার আকলিমা ইয়াসমিনও স্বীকার করেছেন যে, অতিরিক্ত উৎস করের কারণে দলিল সম্পাদনের সংখ্যা কমে গেছে। মানববন্ধনে দোহার উপজেলার দলিল লেখকরা ছাড়াও সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন এবং সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
