কুমিল্লা বারের আয়োজনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনাসভা

তপন চন্দ্র শীলঃ
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন উপলক্ষে কুমিল্লা জেলা আইনজীবী সমিতির আয়োজনে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।
আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টায় জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনের দ্বিতীয় তলায় ৭নং হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উক্ত অনুষ্ঠানে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোঃ সহিদ উল্লাহ এর সভাপতিত্বে এবং জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খন্দকার মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন- কুমিল্লা সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোঃ মাহাবুবুর রহমান এবং বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন- চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ ইয়াছির আরাফাত। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক শ্রীকাইল ডিগ্রি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন- জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট সৈয়দ আব্দুল্লাহ পিন্টু, সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ইসমাইল, সাবেক সভাপতি ও সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম সেলিম, সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট আ হ ম তাইফুর আলম ও সাবেক জিপি অ্যাডভোকেট তপন বিহারী নাগ, সিনিয়র অ্যাডভোকেট মোঃ গোলাম ফারুক ও আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ইসকন্ কুমিল্লা’র সাধারণ সম্পাদক রূপচাঁদ দাস ব্রহ্মচারী।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন- জেলা আইনজীবী ঐক্য পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট প্রদীপ কুমার দত্ত।
অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কামাল হোসেন, সহকারী জজ মোঃ বাপ্পী মিয়া ও সহকারী জজ মোঃ শাহজালাল।
অনুষ্ঠানের শুরুতে গীতা পাঠ করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ইসকন্ কুমিল্লা জগন্নাথপুরস্থিত জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিত শ্রীমান হরি স্মরণ কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী।
ওই অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জেলা আইনজীবী সমিতির আপ্যায়ন আমোদ প্রমোদ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ জহীরুল ইসলাম।
এদিকে, অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি কুমিল্লার বিজ্ঞ সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোঃ মাহাবুবুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ ইয়াছির আরাফাত এর হাতে শ্রীমদভগবদগীতা বই তুলে দেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন্) কুমিল্লা’র সাধারণ সম্পাদক রূপচাঁদ দাস ব্রহ্মচারীসহ ইসকনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এসময় উপস্থিত ছিলেন- কুমিল্লা জেলা আইনজীবী সমিতির বিজ্ঞ আইনজীবীগণসহ সনাতনী বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
