রাজশাহী

নওগাঁয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হলো বাংলাদেশের গর্বের সশস্ত্র বাহিনী দিবস

নওগাঁয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হলো বাংলাদেশের গর্বের সশস্ত্র বাহিনী দিবস

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক সংস্থা নওগাঁ জেলা শাখার উদ্যোগে, জাতীয় ও সশস্ত্র বাহিনীর ফ্লাগ উত্তলন, খেলাধুলা, আলোচনা সভা ও প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

শুক্রবার ২১ (নভেম্বর) নওগাঁ নবীর ডাক্তারের মোড় সৈনিক সংস্থা অফিসে সকাল ৭,৩০ মিঃ জাতীয় ও সশস্ত্র বাহিনীর ফ্লাগ উত্তলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। সকাল ১০ টার পর থেকে, খলিশাকুড়ি এলাকার হৈচৈ পার্কে এ খেলাধূলা,আলোচনা সভা ও মধ্যান্হ ভোজের আয়জন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সহ পার্বত্যচট্রগ্রাম এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সশস্ত্র বাহিনীর সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক আলহাজ্ব আশরাফুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক সংস্থা নওগাঁ জেলা শাখার যুগ্গ আহ্বায়ক সিঃওয়াঃঅফিঃ মোঃ মাসুদ আরিফ পাশা, পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সদস্য সচিব মো. খোরশেদ আলম,সবেক সভাপতি ও সাঃসম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক সংস্থা নওগাঁ জেলা শাখা নওগাঁ।

উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সিঃওয়াঃঅফিঃ মোকলেছুর রহমান, সার্জেন্টঃসোহেল রানা,কর্পোঃজুয়েলুর রহমান, চেয়ারম্যান পল্লী বিদ্যুৎ নওগাঁ, সিঃওয়াঃঅফিঃ জিল্লুর রহমান প্রমূখ। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সাহস, অবদান ও ত্যাগকে স্মরণ করে অতিথিরা বক্তব্য প্রদান করেন। পরে মনোজ্ঞ খেলাধুলা, আলোচনা সভা এবং প্রীতিভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলহাজ্ব আশরাফুল ইসলাম বলেন, ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে নওগাঁ জেলা শাখা যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে আমরা গর্ব বোধ করি এবং আগামী দিনে নওগাঁ জেলার ১১ উপজেলার সকল সেনা সদস্য গনকে নিয়ে এমন অনুষ্ঠানের আয়জন করবেন।

বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাই অনেক সেনা সদস্য বিভিন্ন ভাবে ছোট খাট বিষয় নিয়ে হেনেস্তার শিকার হচ্ছে। আপনারা সবাই একত্রিত সাংগঠনিক ভাবে সুসংগঠিত হলে নিজেদের সন্মান রক্ষা করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

নওগাঁ ইউনাইটেড প্রেসক্লাবের নির্বাচন ১২ ডিসেম্বর: তফসিল ঘোষণা

নওগাঁ ইউনাইটেড প্রেসক্লাবের নির্বাচন ১২...

  • রাজশাহী
  • 1 hour ago
নওগাঁ-৪ আসনে জামায়াতের বিশাল মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

নওগাঁ-৪ আসনে জামায়াতের বিশাল মোটরসাইকেল...

  • রাজশাহী
  • 16 hours ago
'অর্থ নয়, জনগণের ভালোবাসাই আমার পুঁজি' - দোহারে স্বতন্ত্র প্রার্থী আন্তরা হুদার আবেগময় বার...

'অর্থ নয়, জনগণের ভালোবাসাই আমার পুঁজি' -...

  • ঢাকা
  • 1 day ago
হাসিনার ফাঁসি দ্রুত কার্যকর হোক, দেশবাসী স্বস্তিতে - আমানউল্লাহ আমান

হাসিনার ফাঁসি দ্রুত কার্যকর হোক, দেশবাসী...

  • ঢাকা
  • 4 days ago
নওগাঁয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নওগাঁয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে রচনা ও...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
নির্বাচন বানচালকারীদের রুখতে হবে-দোহারে আবু আশফাক

নির্বাচন বানচালকারীদের রুখতে হবে-দোহারে...

  • ঢাকা
  • 5 days ago
ডাসকো ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ডাসকো ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রচনা ও বিতর্ক...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
নওগাঁয় কমিউনিটি লেড লবি এন্ড অ্যাডভোকেসি বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

নওগাঁয় কমিউনিটি লেড লবি এন্ড অ্যাডভোকেসি...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT