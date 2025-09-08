মুন্সীগঞ্জে বিএনপির '৩১ দফা' বাস্তবায়নে কর্মীসভা

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে বিএনপির উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা ও লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য ছিল '৩১ দফা' বাস্তবায়ন। এটি দলের সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার একটি পদক্ষেপ। আজ ১৩ সেপ্টেম্বর , ২০২৫, শনিবার সকাল ১১ টায় সিরাজদিখান উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের নিমতলার শিকদার কমপ্লেক্সে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলসহ স্থানীয় মুরব্বিরাও উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে নিমতলার বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ করা হয়।
উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার দেশের গণতন্ত্র, অর্থনীতি, মানবাধিকার এবং মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, যারা নিজেদের অধিকার চেয়েছিল তাদের ওপর হামলা-মামলা হয়েছে, এমনকি গুম ও খুনের ঘটনাও ঘটেছে। শেখ আব্দুল্লাহ আরও বলেন যে জনগণের আন্দোলনের ফলেই এই "ফ্যাসিবাদী সরকারের" পতন হয়েছে এবং দেশ নতুন করে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। তিনি নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে এই স্বাধীনতা রক্ষা করার এবং চাঁদাবাজি, লুটপাট বা হয়রানি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তিনি কেন্দ্রীয় বিএনপির সকল কর্মসূচিতে সক্রিয় থাকার জন্যও সবাইকে উৎসাহিত করেন।
উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম হায়দার আরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই সভায় আরও বক্তব্য রাখেন মুয়াজ্জেম হোসেন বাবুল, মোতাহার হোসেন, মোঃ আতাউর রহমান হাওলাদার, মোঃ নাছিম খান, ছিদ্দিক মোল্লা, ইয়াসিন সুমন, শাহাদাত শিকদার এবং শহীদুল ইসলাম উজ্জ্বল মোল্লা।
