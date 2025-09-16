রাজশাহী

সীমান্তে বিএসএফের পুশইনকৃত ১৬ বাংলাদেশীকে উদ্ধার করলো বিজিবি

নওগাঁর পত্নীতলায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক বাংলাদেশে পুশইনকৃত ১৬ জন বাংলাদেশী নাগরিককে উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

আজ শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে পত্নীতলা ব্যাটালিয়ন (১৪ বিজিবি)-এর অধীনস্থ শীতলমাঠ বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ২৫৪/১-এস সংলগ্ন এলাকা দিয়ে তাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করানো হয়। বিজিবির নিয়মিত টহল দল বিষয়টি টের পেয়ে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করে। পরে সীমান্তবর্তী ঘুরকী গ্রামের পাকা রাস্তা সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানের পাশ থেকে ১৬ জনকেই আটক করা হয়।

আটককৃতদের মধ্যে রয়েছেন ৭ জন পুরুষ, ৮ জন নারী এবং একটি শিশু। আটককৃতরা হলেন- নাটোর জেলার মো. মোতালেব শেখ (৪৫), মো. শফিকুল ইসলাম (৩৫), মো. মজনু বিশ্বাস (৪৮), মো. নয়ন খাঁ (২৫), মো. মুকুল শেখ (২৫), মো. মৃধুল শেখ (২০), মো. সামির (১১), মোছা. বিনা খাতুন (২৯), মোছা. মিম (০৮), মোছা. মরিয়ম খাতুন (১০), মোছা. রোজিনা খাতুন (১৮), মোছা. মিরা খাতুন (৮ মাস), মোছা. এলিনা খাতুন (২৮), মোছা. জান্নাতুল সরকার (১০), মোছা. জোছনা বেগম (৫০) এবং পাবনা জেলার মো. মিরাজ শেখ (১৮)। ঘটনার পর পত্নীতলা ব্যাটালিয়ন (১৪ বিজিবি)-এর অধিনায়ক সরাসরি মোবাইল ফোনে বিএসএফ কমান্ড্যান্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানান।

বিজিবির প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃতরা জানান, তারা বেশ কয়েক বছর আগে রাজশাহী সীমান্ত দিয়ে ভারতে গিয়েছিলেন। পরে পত্নীতলা থানা পুলিশ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগিতায় জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্ম নিবন্ধন যাচাই করে তাদের বাংলাদেশী নাগরিকত্ব নিশ্চিত করে। পরবর্তীতে আটককৃতদের আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে পত্নীতলা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

