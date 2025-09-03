ঢাকা

বিএনপি ক্ষমতায় এলে আড়িয়াল বিলকে মডেল পর্যটন এলাকা করা হবে: মীর সরফত আলী সপু

বিএনপি ক্ষমতায় এলে আড়িয়াল বিলকে মডেল পর্যটন এলাকা করা হবে: মীর সরফত আলী সপু

যদি বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে, তাহলে মুন্সীগঞ্জের আড়িয়াল বিলকে একটি মডেল পর্যটন এলাকায় রূপান্তর করা হবে। এই ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপু।

সোমবার শ্রীনগর উপজেলার গাদিঘাট এলাকায় আড়িয়াল বিলে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন। মীর সরফত আলী সপু বলেন, আড়িয়াল বিল দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। আড়িয়াল বিলের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি এখানে শুধু মাছ নয়, সবজি ও শস্য উৎপাদনেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন। তার মতে, পর্যটন খাতের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আড়িয়াল বিলকে একটি আদর্শ মডেল এলাকায় পরিণত করা সম্ভব।

এই অনুষ্ঠানে মুন্সীগঞ্জ জেলা মৎস্যজীবী দলের আহ্বায়ক আমির হোসেন সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া, মৎস্যজীবী দল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য সচিব মোঃ আব্দুর রহিম, শ্রীনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলামসহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

মান্দায় জমি বিরোধে সংঘর্ষ: নাসের উদ্দীনের পরিবারের হামলায় আহত সাদেকুল

মান্দায় জমি বিরোধে সংঘর্ষ: নাসের উদ্দীনে...

  • রাজশাহী
  • 12 hours ago
বেনাপোলে স্পিডবেকারে রং করেছে বেনাপোল পৌর ছাত্রদল

বেনাপোলে স্পিডবেকারে রং করেছে বেনাপোল পৌ...

  • খুলনা
  • 2 days ago
জেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় শীর্ষক সভা

জেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্...

  • রাজশাহী
  • 4 days ago
আনুপাতিক ভোট কি এটা জনসাধারণ জানে না-রুহুল কবির রিজভী

আনুপাতিক ভোট কি এটা জনসাধারণ জানে না-রুহ...

  • ঢাকা
  • 5 days ago
মান্দায় আত্মনির্ভরশীল ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মান্দায় আত্মনির্ভরশীল ও বাল্যবিবাহ প্রতি...

  • রাজশাহী
  • 6 days ago
ঢাকা-১ আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী ঘোষণা করলেন মহাসচিব ইউনুস আহমদ

ঢাকা-১ আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী ঘো...

  • ঢাকা
  • 6 days ago
সাংবাদিক সাজুর ওপর হামলার প্রতিবাদে নওগাঁয় বিএমএসএফ এর মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

সাংবাদিক সাজুর ওপর হামলার প্রতিবাদে নওগা...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
দোহার-নবাবগঞ্জ নারী সমিতির উদ্যোগে 'পাঠক ভূবন পাঠাগার’ উদ্বোধন

দোহার-নবাবগঞ্জ নারী সমিতির উদ্যোগে 'পাঠক...

  • ঢাকা
  • 6 days ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT